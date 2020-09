Choknederlag!

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

HADERSLEV (Ekstra Bladet): FC Midtjylland står tilbage med dybe bekymrede panderynker efter en skuffende sæsonpremiere ude mod SønderjyskE udløste et 2-0 nederlag, som på baggrund af anden halvleg var retvisende.

Alexander Bah åbnede scoringen efter en time og i slutfasen satte debutanten Haji Wright tingene på plads, da han drønede solo fra Erik Sviatchenko og gjorde det til 2-0

Væk var alle de løfterige takter fra CL-kvalen mod Ludogorets. I stedet efterlod solide SønderjyskE mestrene uopfindsomme og uden evnen til at finde de små sprækker i pokalvindernes forsvar.

En tilfældig bold hugget mod mål af Jens-Lys Cajuste i første havlegs tillægstid blev heroisk blokeret af SønderjyskEs bagkæde. Og kort ind i anden halvleg pillede Anders Dreyer sublimt en bold ned og helflugtede den mod den ene stolperod inden kuglen fortsatte på tværs af mål uden at gå ind.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet:

Billedgalleri 1 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 2 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 3 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 4 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 5 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 6 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 7 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 8 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 9 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 10 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 11 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 12 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 13 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 14 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 15 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 16 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 17 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 18 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 19 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 20 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 21 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 22 af 22 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det er med at slå til!: Superliga-start: Her er ekspertens super-hold

Pione Sisto blev indskiftet for at afværge det truende nederlag, og han fik én gang trukket sig fri til skud, men det krøllede forsøg blev pillet stærkt af SønderjyskEs stærke debutant-keeper Lawrence Thomas.

Netop den australske målmand var en oplevelse af de store i første halvleg, hvor han dominerede stort i luftrummet og gav ikke FC Midtjylland meget at gøre med.

Tendensen ved pausen var imidlertid, at hjemmeholdet lignede et hold med smag på 0-0 med blot to afslutninger i løbet af de første 45 minutter.

Pione Sisto fik ikke det comeback, han havde håbet på. Foto: Claus Fisker

Det ændrede sig efter pausen, men det hører med til fortællingen, at målet til 1-0 faldt på SønderjyskEs første afslutning inden for rammen. Den selvtillidsforladte angriber Sory Kaba fik generet Erik Sviatchenkos forsøg på at heade et indkast væk, og så faldt kuglen ned til Alexander Bah - og 1-0.

Fra det sekund satte SønderjyskE sig tungt på tingene og selv om FC Midtjylland trykkede på, så kom udigningen aldrig tæt på, og så kunne pokalvinderne sætte trumf på.

Se også: Offensiv AGF-melding

Se også: Dramatisk premiere