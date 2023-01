Chokskifte

FC Nordsjælland ligner en seriøs bejler til titlen som vinder af Superligaen 2022/2023.

Det har dog ikke været nok til at holde på den populære cheftræner Flemming Pedersen, der ikke længere skal stå i spidsen for klubben.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Det bliver i stedet den 33-årige Johannes Hoff Thorup, der overtager posten efter halvandet år som assistenttræner.

FC Nordsjælland fører i øjeblikket Superligaen, hvor de har 35 point og er tre point foran Viborg, der ligger på andenpladsen.

Den hidtidige cheftræner Flemming Pedersen fortsætter i klubben som teknisk direktør. En rolle, som han gennem længere tid har varetaget ved siden af tjansen som cheftræner.

- Det har egentlig været planen i halvandet år, at jeg skulle dedikere mig til rollen som Teknisk Direktør i FCN og i Right to Dream (talent-akademi, red.), men det måtte vente, til vi havde fundet den rigtige til at tage over som cheftræner.

- Holdet er i endnu bedre hænder nu, end det har været hidtil, og jeg glæder mig til at støtte Johannes og resten af staben i deres arbejde gennem foråret, siger Flemming Pedersen i forbindelse med skiftet.

Han blev i sin tid offentliggjort som cheftræner for FC Nordsjælland i sommeren 2019, hvor den nuværende danske landstræner, Kasper Hjulmand, forlod superligaklubben.

Med ti sejre og kun to nederlag i 17 kampe ligger FC Nordsjælland på en øjeblikkelig førsteplads i Superligaen - tre point foran Viborg og hele otte point til FCK på tredjepladsen.

Nordsjællænderne har ikke vundet det danske mesterskab siden 2012.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sportschef i FC Nordsjælland, Jan Laursen.