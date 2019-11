Comeback midt i sorgen: - Fylder mig med varme

I sidste uge kom den sørgelige nyhed frem, at Jacob Friis' tre-årige datter er ramt af leukæmi.

Det fik AaB-træneren til at trække stikket for en stund for at være hos sin datter.

Nu er nordjydernes træner tilbage på sidelinjen for en stund for at håndtere sagerne, når AaB tager imod FC Midtjylland.

- Det har været en arbejdsgiver, der har haft fuld forståelse. Det er uundværligt. Det fylder én med varme i en kold tid, hvor man har brug for at stå sammen, sagde Friis til Discovery umiddelbart før opgøret mod FC Midtjylland.

Datterens sygdomsforløb har holdt Jacob Friis fra trænersædet siden den triste nyhed kom frem. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Også AaB-spillerne har været påvirket af den sørgelige nyhed.

- AaB er en stor del af ham, så det betyder nok meget for ham at være tilbage, sagde Lucas Andersen kort efter, han fik at vide, at Friis er tilbage.

- Det er jo fantastisk, at der er kommet ro på og han har lidt overskud igen oven på den tragiske nyhed, tilføjede AaB-anføreren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lucas Andersen og resten af AaB-tropperne har været berørte af cheftræner Jacob Friis' datters sygdom. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jacob Friis sætter pris på at være tilbage for sin gamle klub.

- Det er en beslutning, jeg har truffet sammen med familien. Vi har snakket meget om, hvordan man kan få lidt luft og få batterierne ladet op igen. Vi traf den endelig beslutning lørdag, fortalte Friis.

- Vi er der for vores datter 24/7, men det er rart for mig også at komme uden for sygehusets fire vægge, tilføjede han.

