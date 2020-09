Corona-frygt før FC Midtjyllands CL-brag

HERNING (Ekstra Bladet): Officielt blev Erik Sviatchenko tildelt et hvil mod Lyngby for at spare ham, og FCM-kaptajnen var på plads til kampen for at modtage hæderen som ’Årets profil’ fra Spillerforeningen.

Men den forklaring bagatelliserer, hvad der virkelig er sket omkring FCM-kaptajnen de seneste dage.

For Sviatchenko blev sløj i perioden efter kampen mod Young Boys, og da ulvene skulle gennem den sidste træning før Lyngby-kampen, blev anføreren nødt til at melde forfald, og han måtte i hast testes for corona.

- Erik følte sig sløj, og han fik derfor en corona-test, fortæller en kilde i FC Midtjylland.

Oplevelsen beskriver meget fint den balancegang, som topklubberne er ude i, mens coronaen florerer.

For det er så små ting der skal til for at smadre en god sæson. En uheldig spiller er nok til at invitere den smitsomme virus indenfor.

I ugens løb måtte Steaua Bukarest, nu FCSB, spille Europa League med et reservespækket mandskab uden ni stamspillere.

På tirsdag spiller FC Midtjylland første opgør om adgang til guldåren og 200 mio. i Champions League ude mod Slavia Prag, Det er ganske enkelt det værste tidspunkt overhovedet at blive ramt af covid-19, men alt peger mod, at mestrene slap med skrækken denne gang.

Det betyder, at Brian Priske kunne glæde sig over en kamp mod Lyngby, hvor Evander og Pione Sisto fik første start, lige som Junior Brumado fik muligheden for at bevise, at han var at foretrække i front foran Sory Kaba. Breddespillere som Dion Cools og Manjrekar James blev også tildelt startpladser.

- Vi kommer til at spille 20 kampe de næste 12 uger. Vi får brug for at få gang i så mange som muligt. Det er forudsætningen for at vi kan levere i så tæt et kampprogram, sagde cheftræner Brian Priske.

Se også: United sat til vægs

Se også: Så skete det: Bale på plads

Ekspertens kup: Hans x-faktor frister mig