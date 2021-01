Corona-kaos kan afgøre Superligaen

Det er utænkeligt, at der bliver udsat kampe i foråret - klubberne skal spille med de spillere, som er til rådighed både fra U 19 og U17 holdet, hvis mange bliver ramt i superligatruppen

Når Superligaen skydes i gang i den kommende uge, er det med udsigten til det mest sammenpressede kampprogram nogensinde.

19 spillerunder skal afvikles på under fire måneder. Derudover skal de afgørende runder i pokalturneringen spilles. Så der bliver travlt på de danske fodboldstadions.

Derfor bliver der heller ikke plads til at udsætte kampe, hvis mange i en spillertrup bliver ramt af corona.

Den nye britiske virusvariant – Cluster B.1.17 – kan reelt lægge en spillertrup ned i flere uger. For her er reglerne, at man skal gå i selvisolation 14 dage, hvis man har været nær kontakt til en person, som er blevet smittet.

Sådan så det ud, da der måtte lukkes tilskuere ind på stadion. Foråret starter helt uden tilskuere i næste uge. Foto: Jens Dresling.

Derfor kan corona-kaos i yderste konsekvens afgøre Superligaen, hvis en klub pludselig mister mange af nøglespillerne.

- Det bliver ekstremt vanskeligt at udsætte kampe på grund af tidsplanen.

- Regelsættet siger, at en klub må spille med de spillere, som er til rådighed fra enten A- eller B-listen, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Vi så i efteråret, hvor Silkeborg manglede ni spillere og alligevel blev tvunget til at stille op. Derfor skal ingen hold nu forvente at få aflyst kampe, hvis der kommer et udbrud i en af superliga-trupperne.

- Alle klubberne har jo en A-liste på 25 spillere. Derudover er der en B-liste med spillere fra klubbernes U19 og U17, som skal benyttes.

- Premier League og La Liga har haft plads til at flytte kampe, men det får vi ikke i foråret, fordi vi ikke har ledige datoer, pointerer han.

Brøndbys fans havde et klart budskab i efteråret. Det tyder ikke på drømmen bliver opfyldt lige med det samme. Foto: Jens Dresling.

