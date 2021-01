Corona slagtede Superligaens tilskuertal

De danske superligaklubber har taget drøje økonomiske hug under coronapandemien. Blandt andet restriktioner på antallet af tilskuere har ramt klubkasserne.

Sæsonen 2019/20 blev indledt som vanligt med masser af folk på lægterne, men siden coronanedlukningen af landet i marts har skiftende restriktioner lagt en dæmper på adgangen til kampene.

Mens den igangværende 2020/21-sæson er på vinterpause, har Danmarks Statistik netop offentliggjort tilskuertallene for superligakampene i 2019/20-sæsonen.

Tre grundspilsrunder og slutspillene blev afviklet med tomme tribuner eller tilskuerrestriktioner, hvilket tydeligt satte et præg på det samlede tilskuertal for sæsonen.

Med lidt over 1,15 millioner tilskuere samlet for sæsonen oplevede klubberne et fald på 29 procent i forhold til sæsonen før.

Det svarer til, at næsten en halv million færre mennesker så superligafodbold på stadion i 2019/20-sæsonen sammenlignet med sæsonen før. Det giver et gennemsnit på 4700 tilskuere per kamp.

- På trods af at alle planlagte kampe blev spillet, skyldes det lave gennemsnitlige tilskuertal, at adskillige kampe i den sidste halvdel af sæsonen blev spillet for delvist eller helt lukkede tribuner på de danske stadioner, skriver Danmarks Statistik.

En halv million færre mennesker, som betaler entré, og som måske køber øl, pølser og merchandise på stadion, har kunnet mærkes hos alle klubberne. Det afslørede de seneste regnskaber.