Coronakrise: Superligaklub kæmper for livet

Kan man mønstre 22 spillere og nogle tilskuere, lever fodbolden sin helt egen tilværelse, men ingen af delene kan man stable på benene i øjeblikket, hvor dansk fodbold ligesom resten af samfundet af lammet på grund af udbruddet af coronavirus.

Lammet er i høj grad også fodboldklubbernes økonomi, og det gælder bestemt også i SønderjyskE, fastslår administrerende direktør Klaus Rasmussen i et interview med Der Nordschleswiger

Mens fodbolden er i dvale, har SønderjyskE - som alle øvrige klubber - ingen éntre- og matchdayindtægter, og TV-penge udbetales heller ikke i den aktuelle situation. Det rammer på mange måder SønderjyskE ekstra hårdt, da selskabet bag også driver to håndboldhold og et ishockeyhold.

Alle udgifterne er der nemlig fortsat.

- For SønderjyskE handler det om at overleve stormen og holde sig i live, siger Klaus Rasmussen til Der Nordschleswiger og svarer på spørgsmålet om, hvorvidt den aktuelle krise kan true klubben på livet:

- Det forsøger vi med al magt at undgå. Men der er ingen garantier. Vi er én af mange virksomheder i underholdningsbranchen, der er under et enormt pres. Vi vil kæmpe med alt, vi har.

SønderjyskE har sendt spillerne og de fleste medarbejdere hjem med støtte fra den trepartsordning, regeringen har vedtaget sammen med arbejdsmarkedets parter. Det vil sige, at klubben sparer en del lønkroner.

