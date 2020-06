Coronavirus: Disse kampe får flere tilskuere

Følgende tre kampe er blevet udvalgt til at være testkampe i forhold flere tilskuere på stadion:

20. juni 2020: AC Horsens mod Randers FC

21. juni 2020: Brøndby IF mod FC København

22. juni 2020: Lyngby mod OB

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Rigspolitiet vil forud for de tre kampe beslutte, hvor mange personer der må være til stede ved hver af kampene.

Stadionerne skal inddeles i sektioner, og der må maksimalt være 500 personer i hver sektion. Det er samtidig en forudsætning, at publikum i det væsentligste sidder ned under kampene.

- Det skal først og fremmest ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har vi også inddraget sundhedsmyndighederne i arbejdet. Vi har valgt de tre kampe fordi vi gerne ville have kampe både øst og vest for Storebælt. Samtidigt har vi også forsøgt at vælge, så vi både får et stort og et mindre samt et nyere og et ældre stadion i spil, så vi kan få så brede erfaringer som muligt, siger politiinspektør Uffe Stormly fra Rigspolitiet.

Den helt store kamp blandt de tre er naturligvis københavnerderbyet mellem Brøndby og FC København. Og her glæder Brøndbys direktør Ole Palmå sig over, at der kommer lidt mere liv på lægterne.

- Vi har ét ønske, og det er at dansk fodbold så hurtigt som muligt igen får mulighed for at afvikle kampe med så mange tilskuere som muligt ift. de protokoller, der er udarbejdet.

- Med de nye paragraffer i den netop offentliggjorde bekendtgørelse, hvor der skal være to meter mellem hver tilskuer, vil vi ud fra vores umiddelbare beregninger kunne lukke et sted mellem 2.500 og 3.000 personer ind til Derbyet, siger han til Brøndbys hjemmeside.

Han fortæller endvidere, at der ikke kommer FCK-fans på stadion - men det er ikke Brøndbys beslutning.

- Bekendtgørelsen tilsiger desuden, at det kun vil være hjemmeholdets tilskuere, der har adgang til kampen. Vi melder ud senere på ugen, hvordan vi håndterer billetsalget til testkampen, men det ligger fast, at det vil være sæsonkortholdere og partnere, som vil blive prioriteret ligesom i weekendens kamp mod AGF, siger Ole Palmå.