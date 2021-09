CV: - Det er totalt idiotisk

Fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen, fortæller, at træner Niels Frederiksen på ingen måde er fyringstruet

De forsvarende danske mestre, Brøndby IF, virker til at være i krise. I de første ni kampe i Superligaen er det kun blevet til en enkelt sejr, og klubben indtager en øjeblikkelig niendeplads i landets bedste række med otte point.

Den dårlige start har fået fans og kommentatorer til at spekulere, om sædet brænder under Niels Frederiksen, der ellers førte Brøndby til klubbens første mesterskab i 15 år.

Fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen, var dog klar i spyttet, da han i Brøndby-podcasten BrøndbyLyd blev spurgt ind til træner Niels Frederiksens jobsituation.

- Det er der ikke nogen, der er (fredet, red.). Inklusive undertegnet. Det er på ingen måde et tema.

- Det er totalt idiotisk at begive sig ud på den vej. Vi har et stærkt trænerteam, der har leveret fremragende resultater, og som arbejder rigtig godt. Så nej under ingen omstændigheder er det et tema, siger CV til BrøndbyLyd.

Carsten V. Jensen har siden 2019 været fodbolddirektør i Brøndby IF. Foto: Lars Poulsen

50-årige Niels Frederiksen har stået i spidsen for Brøndby IF siden 2019, efter at han i flere år var U21-landstræner for Danmark.

Brøndby skal i aktion torsdag, når Superliga-klubben skal op imod Allerød FK fra Danmarksserien i pokalturneringen.

Kampen er blevet flyttet til Brøndby Stadion fra Allerød Idrætspark, da Danmarksserieklubben ikke kunne nå at gøre stadionet klar til pokalopgøret.

