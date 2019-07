Dårligt nyt i FCK - profiler i stykker

De danske mestre fra FC København er i fuld gang med at forberede sig på en sæson, der både byder på en sæson i Superligaen, hvor de skal forsøge at forsvare deres mesterskab, ligesom der om kort tid kommer spændende Champions League-kvalifikationskampe for klubben.



Tirsdag blev Ståle Solbakkens tropper testet mod russiske Orenburg, og her endte det med et nederlag på 0-2 til den danske hovedstadsklub.

Dog havde FCK fine muligheder for at få scoret i løbet af kampen, som blandt andet tæller et giftigt skud på undersiden af overliggeren af Pieros Sotiriou.



Mens FC København havde problemer med at få bolden i kassen, så var det anderledes for det russiske mandskab. Deres første scoring kom få minutter før pausen, da Daniel Miskic overlistede Jesse Joronen i FCK-målet efter bolden strejfede Nicolaj Thomsen lige forinden.

FC Orenburg vandt 2-0 i træningslejrens første testkamp, men især efter pausen kom vi til en del gode chancer. Slutminutterne blev desværre skæmmet af et solouheld for Boilesen der måtte bæres af banen med smerter i knæet - vi kan p.t. ikke sige mere om uheldet #fcklive pic.twitter.com/vfhcFlau2q — F.C. København (@FCKobenhavn) July 2, 2019

Det næste mål kom fem minutter inde i anden halvleg, hvor et tørt skud fra Ricardo Alves gik ind bag Sten Grytebust, som blev sendt på banen efter pausen.Nederlaget er muligvis ikke det eneste, der kan bekymre Ståle Solbakken. Andreas Bjelland måtte i første halvleg forlade banen med en skade, og lige inden kampen blev fløjtet af måtte Nicolai Boilesen fra banen på en båre.Inden FCK's træningslejr i Østrig spillede man 0-0 mod Fremad Amager i holdets første testkamp forud for den kommende sæson. Næste opgave for københavnerklubben er mod den ukrainske storklub Shakhtar Donetsk på fredag, hvorefter man møder kroatiske NK Osijek på mandag.FC Københavns første kamp i Superligaen er mod OB søndag 14. juli klokken 16.

