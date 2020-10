Dårligt nyt til Superliga-fans

Hvis man går og drømmer om flere tilskuere på lægterne til de kommende Superliga-kampe, så skal der gøres noget ved smittetallet.

Det fortæller kulturordfører for Socialdemokratiet, Kasper Sand Kjær, til Ekstra Bladet, hvor

- Når vi får et lavere smittetal, så kan vi åbne for flere tilskuere på stadion.

Divisionsforeningen, der varetager interesserne for de tre bedste ligaer i Danmark, lancerede tidligere på ugen en kampagne, der skulle gøre politikerne opmærksomme på, at det ville være forsvarligt at lukke flere tilskuere ind til kampene.

I slutningen af august kunne fodboldglade borgere høre nyheden om Superligaordningen. Det blev tilladt at lukke flere tilskuere på stadions til Superliga-kampene, men da smittetallet kort efter igen steg blev ordningen suspenderet, og det maksimale antal mennesker blev igen sat ned til 500.

Det er den ordning Divisionsforeningen, med opbakning fra samtlige Superliga-klubber, kæmper for at få tilbage.

Kasper Sand Kjær er heller ikke utryg ved at lukke flere ind tilskuere ind på landets stadions.

- Der er ingen tvivl om, at klubber kunne håndtere det meget ansvarligt og forsvarligt, da Superligaordningen kørte. Det har jeg intet at udsætte på. Det setup klubberne har lavet, er jeg fuldstændig tryg ved, at de kan håndtere, når vi får et lidt lavere smittetal.

- De har udarbejdet en rigtig god model sammen med sundhedsmyndighederne.

Åbner trods stigende coronasmitte

Selvom Superliga-klubberne tager hensyn for de retningslinjer, som regeringen og myndighederne har sat op, så handler det ifølge Kasper Sand Kjær ikke kun om, hvad der sker på stadion.

-En ting er jo også, hvad der foregår på stadion, men det er jo også til og fra stadion og på barerne før og efter. Det generere også bare meget aktivitet, når mange mennesker går ind og ser en fodboldkamp.

- Der er jo ingen af, der har lyst til at indføre restriktioner, men det var jo bare desværre nødvendigt. De blev indført på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Ikke afvisende for åbning

Kasper Sand Kjær er ikke afvisende over for, at der kan komme flere tilskuere på tribunerne, når smittetallet falder.

- Vi vurderer jo, hvordan billedet er, hvordan udvikler det sig, og hvad kan vi så stille og roligt begynde at åben op eller lempe lidt på af de restriktioner, som er indført.

- For mig at se, og det er jo ikke min afgørelse alene, er Superligaen et af de første steder, vi kan åbne op igen. Det er en samlet vurdering af de øvrige restriktioner i samfundet, der skal laves, men muligheden er der helt sikkert.

De seneste dage har der på social medier floreret videoer af et tætpakket Tivoli, hvor gæsterne står som sild i en tønde.

Ifølge Kasper Sand Kjær kan Tivoli lukke flere gæster ind, end Superliga-klubberne kan til kampene, fordi de har et større areal gæsterne kan boltre sig på.

I et tweet skriver en fodboldfan 'Tivoli lige nu... Og så må vi ikke komme på stadion? Gør noget NU!' efterfulgt af video, der viser menneskemængden i forlystelsesparken.

- Det er nødvendigvis ikke et argument for flere tilskuere på stadion, men et argument for at stramme op over for Tivoli, afslutter Kasper Sand Kjær.

Tilskuerrestriktionerne i Superligaen fortsætter indtil 31. oktober, hvor regering vil komme med en opdatering på coronarestrikitonerne for hele landet.

