Danmark får europæisk bonus efter russisk udelukkelse

Det har en positiv afsmitning på dansk klubfodbold, at russiske klubber i den kommende sæson ikke må være med i europæiske turneringer.

Efter sin beslutning om at udelukke Rusland har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) således revideret i den adgangsliste, der bestemmer, hvor mange europæiske billetter de forskellige lande får, og hvornår klubberne indtræder i kvalifikationen.

Ruslands udelukkelse betyder, at den danske pokalvinder som minimum er garanteret en plads i Conference Leagues gruppespil.

Pokalvinderen vil nemlig træde ind i Europa League-kvalifikationens playoffrunde, og hvis man taber der, ryger man i Conference Leagues gruppespil.

Samtidig betyder det, at pokalvinderens vej til Europa League er forkortet.

Tidligere skulle pokalvinderen træde ind i kvalifikationen en runde tidligere og skulle dermed slå et hold over to kampe for at være sikker på Conference League eller på at holde liv i håbet om Europa League.

Foruden FCM er Vejle Boldklub, OB og Sønderjyske tilbage i pokalturneringen.

Hvis pokalvinderen bliver FC Midtjylland, og midtjyderne samtidig slutter som nummer et eller to i Superligaen, er det nummer tre i ligaen, der får billetten til Europa League-kvalifikationens playoffrunde.

Det hold, der vinder det danske mesterskab, kan desuden se frem til at blive opgraderet i sin jagt på Champions League, hvis Uefa følger sin normale praksis.

Det sker, hvis det hold, der vinder Champions League, allerede er kvalificeret til turneringen gennem sin hjemlige liga.

Det er tre af de fire semifinalister allerede sikre på. Kun Villarreal kan ikke nå en Champions League-billet i den hjemlige liga.

Hvis enten Real Madrid, Liverpool eller Manchester City vinder Champions League, træder danmarksmesteren ind i kvalifikationens playoffrunde i stedet for runden forinden.

Sker det, vil den danske mester være sikker på en plads i Europa Leagues gruppespil.