Dansk agent paf over foto: - Mit hjerte hopper lige et slag over

Niclas Jensen glemmer aldrig optakten til Dame N'Doyes salg fra FC København, der blev kickstartet af en kreativ klubpræsident, der ville gøre hvad som helst for at sikre sig topscoreren

Side om side med en tyrkisk klubpræsident dukker Dame N'Doye op på fodboldmediet bold.dk.

- Hvad fanden laver Dame?

- Det var jo det, jeg tænkte, da jeg så det, erindrer fodboldagent Niclas Jensen i Ekstra Bladets nye podcast, 'Agenterne'.

- Mit hjerte hopper lige et slag over.

Billedet, som det så ud på bold. Foto: www.bold.dk

Niclas Jensen havde repræsenteret Dame N'Doye, siden han ved årsskiftet i 09/10 sluttede sin aktive karriere, blev spilleragent og indtrådte i firmaet First Artist.

I 2012 står Niclas foran at skulle lave et spillersalg, der kan blive et af hans største.

Nemlig salget af FC Københavns senegalesiske topscorer, Dame N'Doye.

N'Doye, der i 2011 blev kåret til årets spiller i Superligaen, har siden 2009 spillet 150 kampe for løverne, scoret 82 mål og lavet 34 assists.

Det betyder, at listen over bejlere til ham er lang, og blandt de mere seriøse interessenter er tyrkiske Trabzonspor at finde.

Mislykket møde på Marriott

Trabzonspors præsident, Sadri Sener, flyver derfor til København for at mødes med Niclas Jensen.

Det tilbud, han præsenterer Niclas for, er dog ikke noget, Niclas mener, Dame N'Doye kan bruge til så meget.

- Jeg kendte godt lidt til hele den måde, tyrkerne forhandler på, forklarer Niclas i 'Agenterne'.

- Så for egentlig ikke at spilde så meget tid, så siger jeg meget høfligt og ordentligt tusind, tusind tak. Men den her aftale vil vi, hvis den ser ud sådan her, sige nej til.

Niclas Jensen kører tilbage til kontoret, og det er her, han får sig lidt af en overraskelse, da N'Doye pludseligt blomstrer frem på bold.dk sammen med Sener.

Hør hele fortællingen om Dame N'Doyes megatransfer fra FC København her eller i din fortrukne podcast-app:

Hijackede N'Doye efter træning

Sener havde trukket i nogle tråde, og gennem danske kontakter havde han inviteret N'Doye på en kop kaffe, da topscoreren var færdig med dagens træningspas.

- Jeg sidder jo lidt og venter på, at Dame efter træning skal ringe til mig, og jeg ligesom skal forklare om det her møde.

- Men inden han når det, er han ligesom blevet hijacket af nogle andre.

- Dame er jo en sød fyr, så han siger 'jo, jo, det vil jeg da gerne', af respekt, så han tager derud i god tro, fortæller Niclas Jensen.

- Så er der en af de her danskere, som er involveret i det, som ringer ind til bold.dk, sender billedet fra mobilen og forklarer, at Trabzonspor er i København, og de er meget, meget tæt på at lave en aftale med Dame.

Det var de langtfra. Og det skulle vise sig kun at blive starten på et transfervindue af den mere hektiske slags for N'Doyes agent, Niclas Jensen.

