Dansk dreng går viralt efter utroligt mål

FC Nordsjælland er efterhånden kendt som en klub, der ikke er bange for at give unge spillere chancen på deres bedste mandskab.

Er du god nok, er du gammel nok, lader mantraet til at være.

Alligevel er det nok en anelse for tidligt, at tiårige Romeo Meyer får chancen på Superliga-mandskabet - også selvom den unge fodboldspiller i weekenden scorede et mål langt ud over det sædvanlige i finalen i ungdomsturneringen JB CUP i Gentofte for FC Nordsjælland.

Se scoringen her:

Congratulations to our U11 on winning Jægersborg Cup today Here one of the goals from the final#TheWayWe #Attack #BelieveInYouth pic.twitter.com/rozw1LNzUQ — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) 19. august 2018

Videoen deles lystigt af både danske og udenlandske brugere, og flere udenlandske brugere har også spurgt FC Nordsjælland, om de må bruge videoen.

- Verdens hurtigste fødder

Udover at spille i FC Nordsjælland, så træner Romeo Meyer også på den tidligere Superliga-angriber Rajko Lekic's Målakademi, og Lekic, der har en fortid i klubber som Silkeborg, OB og Esbjerg, har da også kun positive ord tilovers for den unge spiller, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Han er fantastisk fodboldspiller og en dreng, som bare vil træne hele tiden.

- Hans far siger, at han vil over på fodboldbanen hele tiden, så det er en fodboldgal dreng. Jeg har trænet mange fodboldspillere i den alder, men han har verdens hurtigste fødder. Teknisk er han helt fantastisk. Der er ikke en finte, han ikke kan - i fart vel at mærke, siger han.

Rajko Lekic er selvsagt også begejstret for den bemærkelsesværdige scoring, og han har svært ved at forstå, hvordan Romeo Meyer kunne finde på at gøre det blandt så mange modspillere.

- Det er helt sort at få tanken der. Det er jo sådan en finte, hvor man beder sin lillesøster om at stille sig op, så man kan lave den på hende, griner han og understreger, at Romeo Meyer trods et højt niveau fortsat har langt til professionel fodbold.

- Der kan ske meget de næste tre-fire år i deres liv, men de har altså potentiale, siger han med henvisning til den tiårige spiller og hans holdkammerater i FC Nordsjælland.

Romeo Meyer og resten af U11-holdet vandt finalen temmelig klart: 7-0.

Rajko Lekic nåede at få debut for Danmark, da han blev skiftet ind i en kamp mod Østrig. Foto: Lars Poulsen

