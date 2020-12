Dansk indkastkonge er tilbage

Det er ved at være længe siden, at man har set noget tid Mikkel Qvist, som også er kendt for at have det længste indkast blandt spillerne i Superligaen.

Dog har han slet ikke været i dansk fodbold i 2020.

Tilbage i februar blev han udlejet til islandske KA Akureyri, men da turneringen er blevet aflyst er han nu tilbage i AC Horsens, hvor han dog ikke må spille, da han er låst, fortæller han i et interview med Horsens Folkeblad.

Her peger han også på, at man siden han var der sidst har skiftet ud på trænerposten, hvor det nu er Jonas Dal, som styrer løjerne for mandskabet.

Rykker til USA

Det har ændret på situationen for Qvist, der kun kan træne med holdet og ikke få spilletid på hverken førsteholdet eller reserveholdet.

- Det havde ellers været en god mulighed, men det vigtigste er, at jeg kan træne på lige fod med de andre i truppen og indgå i dagligdagen. Jeg er en ny spiller for Jonas Dal, og han er en ny træner for mig, så nu kan vi se hinanden an, lyder det fra Mikkel Qvist.

Avisen peger dog også på, at 'det ligger i kortene', at Mikkel Qvist skal mødes med Horsens-ledelsen i løbet af januar for at undersøge, hvad fremtiden bringer for parterne. I forhold til Qvists kontrakt udløber den først om halvandet år.

Tiden på Island gav desuden Mikkel Qvist spilleglæden tilbage, fortæller han selv, og det blev til i alt 18 kampe for Akureyri, som benyttede sig mest af den høje spiller i midterforsvaret.

