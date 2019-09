Dansk landsholdkæmpe i spil til Superliga-job

Siden Esbjerg fB fyrede cheftræner John Lammers i mandags, har klubben været på jagt efter en afløser. Han skal måske findes i Nordatlanten. Politiken skriver i hvert fald, at Lars Olsen, der er landstræner for Færøerne, kan være på vej hjem til Superligaen.

Den tidligere Randers FC- og OB-træner er dog ikke meget for at fortælle, om det stemmer.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har en kontrakt, der løber ud her til vinter, med det færøske forbund, og andet kan jeg ikke sige. Det er rygter og spekulationer, lyder det fra Lars Olsen til tipsbladet.dk.

Anføreren på EM-holdet fra 1992 har været landstræner for Færøerne siden 2011, men han ved endnu ikke, om han fortsætter, når hans kontrakt løber ud. Så længe der ikke er en endelig afklaring, er det umuligt at spå flere måneder ud i fremtiden.

- Det er sjovt, for jeg er blevet ringet op løbende, når der har været ledige trænerjobs. Men du ved også godt, at som træner ved man ikke, hvad der sker i morgen. Sådan er det i fodbold. Der kan ske alt muligt. Derfor kan jeg heller ikke sige, hvad der sker om tre måneder, lyder det fra Olsen.

- Der har været lidt snak med Færøerne, men det er ikke noget, der er endeligt på plads endnu. Så jeg kan ikke sige, om jeg er det ene eller andet sted. Der er tre måneder, og det er også lang tid. Nu nævner du selv Lammers. Han vidste heller ikke, da han gik hjem søndag aften, at mandag morgen skulle han ikke være i Esbjerg længere. Sådan er det. Vi kender fodboldens betingelser.

Lars Olsen er landstræner for Færøerne, hvor hans kontrakt udløber til vinter. Foto: ELOY ALONSO/Ritzau Scanpix

Lars Olsen har både været ungdoms- og assistenttræner i Brøndby IF, cheftræner i Randers og OB samt landstræner de seneste otte år. Så han har prøvet lidt af hvert, men han har endnu ikke afgjort med sig selv, om han skal være klub- eller landstræner, når 2019 bliver til 2020.

- Jeg kan lide begge. Jeg har vænnet mig til det (at være landstræner, red.). Det er en anden måde at være træner på. Når man først er kommet ind i den rytme, er det også en god måde at være træner på, siger Lars Olsen.

- Det kræver lidt tilvænning, men nu har jeg prøvet begge dele, og det er godt og ondt på hver sin måde. Som landstræner har man ikke spillerne til rådighed ret lang tid af gangen, så man skal gå og vente, men til gengæld har man dem 110 procent, når man er samlet.

- Som klubtræner har man dem hver dag, men skal forberede en ny opgave på en uge. Som landstræner har man tit en måned til at forberede en ny opgave.

Claus Nørgaard er udpeget som midlertidig cheftræner for Esbjerg, men går tilbage i rollen som assistent, når klubben har fundet en permanent løsning. Den tidligere Vejle-træner Adolfo Sormani har allerede meldt sig villig til at tage jobbet.

