Dansk profil klar for FC Midtjylland

Transferfrie Stefan Gartenmann er ny mand for FC Midtjylland.

Det har i et stykke tid været kendt, at den 25-årige forsvarsspiller Stefan Gaartenmann var færdig hos Superliga-nedrykkerne SønderjyskE, og nu har han fået fremtiden på plads. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skifter han nemlig til sølvvinderne FC Midtjylland.

Samme oplysninger kan Bold.dk berette. Ifølge dem er der tale om en 3-årig kontrakt.

Gartenmann, der efter SønderjyskEs nedrykningssæson blev kåret som årets profil i klubben, har gennem fem sæsoner været en stor profil og fanfavorit i Haderslev.

I alt nåede han 150 kampe for sønderjyderne, som han kom til fra hollanske Heerenveen i 2017.

Fighteren Gartenmann i aktion mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Det er udgangspunktet, at der kommer til at ske et eller andet denne sommer, lød det i maj fra Gartenmann til Tipsbladet, og det 'et eller andet' er altså blevet Bo Henriksens FC Midtjylland.

I FC Midtjylland skal Gartenmann, der dækker vidt og bredt på samtlige forsvarspositioner, konkurrere mod profiler som Henrik Dalsgaard, Daniel Høegh og Erik Sviatchenko.

I forsvarsspillerens sidste sæson for SønderjyskE spillede han 38 kampe, heraf langt størstedelen af disse i midterforsvaret.

Stefan Gartenmann, der stod med kontraktudløb på torsdag, ventes at blive præsenteret hos FC Midtjylland indenfor de kommende dage.