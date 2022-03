Dansk Rubin Kazan-profil selvtræner i AaB

Fodboldspilleren Oliver Abildgaard, der er på kontrakt i russiske Rubin Kazan, træner for tiden i superligaklubben AaB.

Selv om Ruslands invasion af Ukraine tillader Abildgaard at bryde sin kontrakt i Kazan frem til sommer, så afviser AaB, at parterne er i dialog omkring en aftale for resten af sæsonen.

AaB-direktør Thomas Bælum fortæller, at klubben har givet midtbanespilleren lov til at bruge AaB's faciliteter til at genoptræne ovenpå en skade.

- Oliver har fået fri af Kazan til at genoptræne i Danmark, og så har vi givet ham lov til at låne lidt græs og bolde hos os, fordi han spurgte, om han kunne få lov til det. Han genoptræner med hjælp fra en ekstern fysioterapeut.

- Det har ikke været en del af dialogen, at Oliver skal spille for AaB frem til sommer, siger Thomas Bælum til Nordjyske.

25-årige Oliver Abildgaard skiftede i sommeren 2020 fra AaB til den russiske fodboldklub.

Tidligere på ugen tilknyttede FC Midtjylland Anders Dreyer, der ligesom Abildgaard er på kontrakt i Rubin Kazan, på en aftale sæsonen ud.