Dansk stjerne åbner for skifte: Superliga-klubber lurer

Flere Superliga-klubber lurer på at hente danske Emiliano Marcondes - hovedpersonen selv fortæller, at han savner fast spilletid

Han var i to sæsoner i træk med til at spille et hold op i Premier League, men det seneste halve år har ikke været nemt for Emiliano Marcondes.

Ét indhop i Premier League er det blevet til i denne sæson for Bournemouth-danskeren, og derfor peger det ifølge Ekstra Bladets oplysninger også i retning af et klubskifte i det kommende transfervindue.

I første omgang tyder det på, at den 27-årige kreative midtbanespiller skal afsted på leje det næste halve år - og her er flere Superliga-klubber inde i billedet.

Emiliano Marcondes' tidligere klub FC Nordsjælland er ivrige efter at hente ham tilbage. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Som Ekstra Bladet forstår det, er danskerens tidligere klub FC Nordsjælland yderst interesseret i at hente Marcondes på en lejeaftale.

Han vil således passe fremragende ind som en af de erfarne kræfter, der vil kunne hjælpe de mange unge spillere i klubben, samtidig med at han vil kunne træde direkte ind i startopstillingen på et hold, der lige nu øjner et muligt dansk mesterskab.

Andet vindue i træk

Men de er ikke de eneste, der er inde i billedet.

Også FC Midtjylland, som Marcondes tilbage i efteråret 2019 tørnede ud for på lån, lurer på danskeren, der vil kunne udfylde hullet på den offensive midtbane efter salget af Evander.

Ekstra Bladet kunne i slutningen af det seneste transfervindue fortælle, at de to Superliga-klubber allerede i sommer var ude efter Marcondes, men her betød en ny cheftræner i Bournemouth, at midtbanespilleren endte med at blive og se, om han kunne spille sig tættere på fast spilletid.

Foto: Lars Poulsen/POLFOTO

Det store er dog fortsat også en mulighed for Emiliano Marcondes, der dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger dog helst ser sig selv skifte i en liga, han kender, hvis der bliver tale om en seks måneder lang lejeaftale.

Dermed er Superligaen også et meget oplagt bud for danskeren.

Alligevel er en klub som Anderlecht ikke udelukket, da Emiliano Marcondes har en fælles fortid på klubbens nu danske træner, Brian Riemer, fra deres fælles fortid i Brentford.

Der er fortsat også interesse fra klubber i Championship, hvor Marcondes i flere omgang har brilleret.

Savner spilletid

Ekstra Bladet har været i kontakt med Emiliano Marcondes, der ikke ønsker at kommentere på oplysningerne om interesserede klubber.

Han medgiver dog, at han lige nu holder alle muligheder åbne i det kommende transfervindue, fordi han savner fast spilletid.

- Jeg vil selvfølgelig gerne spille, og det har jeg ikke gjort meget det seneste halve år. Jeg savner spilletid, og jeg synes, der går noget god fodbold til spilde ved, at jeg sidder ude, siger han og fortsætter:

- Jeg synes også, at jeg til træning, i pokalkampene (mål mod Everton og Norwich i EFL Cup, red.) og i U23-kampe, hvor jeg også har været anfører, har spillet godt og også scoret mål. Så jeg føler en iver for at vise, at jeg kan gøre det hver weekend på højeste niveau. Det er noget, jeg savner, og som jeg vil prøve at søge i det transfervindue, vi går ind i nu, hvis det ikke kan blive i Bournemouth.

Emiliano Marcondes har kontrakt med Bournemouth frem til sommeren 2024.