Dansk stjerne gik over stregen i FCM: Straffet med Ankersen-bog

Med en pris på 225 millioner kroner blev den danske midterforsvarer Joachim Andersen den dyreste dansker nogensinde, da han rykkede fra italienske Sampdoria til franske Lyon.

Karrieren begyndte dog i FC Midtjylland, hvor det krævede tilvænning for ham.

Joachim Andersen (tv) i kamp for sin franske klub, Lyon. Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix

Særligt på det menneskelige område mærkede han eftersigende en forandring, og i den midtjyske klub husker sportschef Svend Graversen tydeligt en episode med den danske forsvarer, da han var på akademiet, hvor Joachim Andersen gik over stregen og skulle have sin straf.

- Joachim og en holdkammerat glemte at betale for nogle sodavand på akademiet, og det gjorde, sammen med en generel mindre god attitude, at han røg hjem i en uge, siger han og fortsætter:

- Han fik lektier for. Han skulle læse en af Rasmus Ankersens bøger, og man må sige, at Joachim var meget afklaret, da han vendte tilbage til akademiet, lyder det fra Svend Graversen, der nu kan se Andersen være en del af Champions League.

Svend Graversen, sportsdirektør i FCM, husker tilbage på, da Joachim Andersen var på midtjydernes akademi. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lyon-danskeren er dog ikke den eneste spiller fra FCM's akademi, der spiller med i Champions League i denne sæson. Det gælder også Simon Kjær, Rasmus Nissen Kristensen og nigerianske Paul Onuachu.

Joachim Andersen forlod FC Midtjylland i 2013 efter to sæsoner i klubben, da han rykkede videre til hollandske Twente. Det førte ham til Sampdoria i 2017, og nu er han havnet i den franske liga.

Endnu er det ikke blevet til debut for det danske A-landshold trods statussen som den dyreste dansker, men det kan komme for ham tirsdag aften, når Danmark møder Luxembourg i en træningskamp.

