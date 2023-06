Dansk tv-profil sælger huset

Værten på 'Onside' - Signe Vadgaard - har solgt huset i Odense, men det betyder ikke, at hun forlader Fyn lige nu

Vi begynder denne artikel med at spole tiden lidt mere end 12 måneder tilbage.

Her valgte tv-værten Signe Vadgaard nemlig at vende snuden hjem til Odense, hvor hun er født.

Det gjorde hun sammen med hustruen Cathrine Gjørtsvang Vadgaard. Parret købte et hus på 183 kvadratmeter i Hunderup-kvarteret, som er placeret i midten af Odense.

Prisen for sådan et hus lød på i omegnen af 7,6 millioner kroner.

Men nu er det allerede tid til at begynde et nyt kapitel for Signe Vadgaard og Cathrine Gjørtsvang Vadgaard. De har således solgt huset på Fyn.

'Onside'-værten forlader ikke Odense. Foto: Linda Johansen

Det bekræfter 'Onside'-værten i en sms til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at vi har solgt huset, men vi bliver hængende i Odense - for nu i hvert fald, skriver Signe Vadgaard helt præcist.

Hvis vi tager et kig på tingbogen, bliver det klart, at parret har solgt boligen i Odense for otte millioner kroner. Dermed tjener de en lille mønt på salget.

De nye ejere overtager allerede den store villa 1. august senere på sommeren.

Signe Vadgaard venter i skrivende stund sit og Cathrine Gjørtsvang Vadgaards andet barn. Det nye familiemedlem kommer til verden i løbet af sommeren.

Parret har i forvejen datteren Lucca. Hun fylder tre år, når vi kommer frem til efteråret.