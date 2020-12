Danske klubber lurer på norsk keeper

For knap en måned siden fik han debut på det norske landshold, da han passede målet for det norske nødlandshold, og nu kan Per Kristian Bråtveit være på vej til dansk fodbold.

Per Kristian Bråtveit er således røget på bænken i sin svenske klub, Djurgården. Det har han kaldt for en uholdbar løsning, og det trækker derfor op til et januarskifte for den 24-årige målmand.

Djurgårdens sportschef, Bo Andersson, bekræfter også over for det norske medie VG, at klubben har været i kontakt med mulige bejlere, og her er der først og fremmest tale om klubber fra Holland, Norge og Danmark.

Der bliver ikke sat navn på den eller de danske klubber, der er interesserede i Per Kristian Bråtveit.

Til gengæld bekræfter Djurgården-sportschefen ifølge mediet, at hollandske SC Heerenveen er interesserede. Også norske Brann nævnes som en klub, der følger keeperen, men Bråtveit foretrækker efter sigende at blive i udlandet.

Per Kristian Bråtveit, 24 år, har to år tilbage af kontrakten med Djurgården.

