Danske Spil dropper navnet: - For børnenes skyld

Selvom Danske Spil fremadrettet skal være hovedsponsor for Brøndby IF, kommer firmaets navn ikke til at pryde de blågule spillertrøjer

Brøndby har fået en ny hovedsponsor: Danske Spil.

Spiludbyderen har indgået en treårig aftale med Superliga-klubben på Vestegnen. Dermed stopper Booztlet som hovedsponsor.

Klubben har ikke meldt ud om aftalens økonomiske rammer, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en kæmpe aftale for Brøndby.

For børnenes og de unges skyld

Som nye hovedsponsorer bliver Danske Spil synlige på Brøndby Stadion, men især én detalje i den nye aftale har vakt opsigt.

Danske Spil har nemlig valgt IKKE at placere sit eget navn på Brøndbys spillertrøjer. Og det er der en helt særlig grund til.

- Det er en markering, vi gerne vil lave. Det handler om, at vi vil være med til at sikre en ansvarlig balance i markedsføring af spil, siger den administrerende direktør i Danske Licens Spil, Karsten Fogh Holanng, til Ekstra Bladet.

Der kommer ikke til at stå 'Danske Spil' på Brøndby-trøjerne på samme måde, som der hidtil har stået 'Booztlet'. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Trøjen er et godt, synligt sted at starte den diskussion. Den sidder jo på maven af fans i alle aldre. Det vil sige, at der også er børn og unge, der går rundt med det her logo. Det, synes vi ikke, de skal.

- Så det er helt sikkert også for børnenes og de unges skyld. Vi synes ikke, at de skal reklamere for spil.

Andre tiltag

Det manglende sponsornavn på spillertrøjerne er ikke det eneste initiativ, Danske Spil har gjort i debatten om ansvarlighed.

Siden 2019 har virksomheden halveret antallet af tv-reklamer for licensspil, og de har ligeledes valgt ikke at markedsføre live-odds under kampe.

- Vi synes, at spilreklamer fylder nok, og at der gerne må komme mere regulering på det her område, siger Karsten Fogh Holanng.

- Så det er ikke fordi, I er pinlige over at reklamere som en spilvirksomhed?

- Nej. Vi mener, at vi har lov til at markedsføre os, men det skal selvfølgelig ske ansvarligt og med omtanke.

- Er det fordi, I er bange for at havne i en mediestorm?

- Nej, vi hilser debatten velkommen, og det her er et af vores bidrag til debatten.

- Det er heller ikke fordi, I er bange for Brøndby-fansenes reaktion?

- Nej. Det ser ud som om, Brøndby-fansene har taget pænt imod det. Det er jeg rigtig glad for.

Brøndby-fansene kan forvente at se Danske Spil blive markedsført på Brøndby Stadion som ny hovedsponsor. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Branchen skal følge trop

Trods bidraget med det manglende sponsornavn på trøjerne har Danske Spil ikke tænkt sig at droppe tv-reklamerne helt.

- Jeg synes faktisk, det er i orden at reklamere for vores produkter. Det er et underholdningsprodukt. Hvis vi gerne vil sikre, at man spiller i ordentlige rammer hos en udbyder, der har licens i Danmark, så er en grad af markedsføring nødvendig, siger Karsten Fogh Holanng.

- Men når vi så går forrest i Danske Spil ved at reducere vores markedsføring, ja så har det nogle konsekvenser for vores markedsandel. Derfor er det vigtigt, at vi ikke går forrest alene. På et eller andet tidspunkt skal resten af markedet følge med.