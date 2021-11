Danske storklubber sværmer om bomber

Stephen Odey er udset til en nøglerolle i Randers FC's kamp for at hente den første sejr i Conference League i aften.

Den nigerianske lejesvend har nærmest scoret efter behag siden han kom til Randers FC på transferdeadline.

10 mål i 12 kampe er en imponerende målhøst, og senest scorede han begge mål i det første møde mod Jablonec, der torsdag aften gæster Randers.

Det er ikke gået ubemærket hen i resten af Superligaen.

Ekstra Bladet forstår på kilder i Belgien, at en stribe Superliga-klubber har henvendt sig til Genk for at høre om muligheden for at kapre den 23-årige bomber.

Blandt klubberne befinder sig både AGF og Brøndby.

Genk hentede Stephen Odey i FC Zürich sommeren 2019 for 26 mio. kr. Det har imidlertid ikke været en succes, og Stephen Odey er i realiteten opgivet af belgierne.

Hans værdi i regnskabet vil være nedskrevet til 13 mio. kr til nytår, hvilket betyder, at Genk kan tillade sig at tage et mindre tab på spilleren, da de samtidig vil spare lønnen.

Det er det scenario, som de interesserede klubber forsøger at lukrere på.

Odey (th) har markeret sig som en af de største offensive profiler i Superligaen denne sæson. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det sker bare ikke uden Randers FC's indblanding.

Kronjyderne har førsteret til at købe Stephen Odey ved at indløse en frikøbsklausul på fem mio. kr.

Såfremt den klausul ikke indeholder smuthuller, skal Randers FC afstå fra at udnytte den ret, hvis andre klubber skal på banen.

Sportsdirektør Søren Pedersen har ved flere lejligheder slået fast, at det har høj prioritet at få landet en permanent aftale med den målvarme angriber.

Spillerens agent var ifølge Ekstra Bladets oplysninger til stede i Randers til topmødet mod FC Midtjylland i weekenden.

Aftalen med Stephen Odey i Randers FC hænger lige nu på, om det lykkes at komme til enighed om en lønpakke.