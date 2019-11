Dansker ligesom Messi og Ronaldo

Mikkel Damsgaards kongekasse til 2-0 vil få nogen til at tænke på Messi og Ronaldo, men han tænkte mere på de to stjerner i sin store afbrænder forinden

Mikkel Damsgaard kronede sejren mod Randers af med et mål, som leder tankerne hen på de store stjerner i Europa.

Inden da bragede han en kæmpe chance på overliggeren fra to meters afstand, og det er i højere grad her, at Damsgaard tænker på Europas største chancer.

- Jeg er forbløffet over mig selv, det er en kæmpe chance, jeg brænder og det må bare ikke ske. Men jeg har også set Messi og Ronaldo brænde store chancer, og hvis de kan, så kan jeg også godt, selvom man ikke må gøre det for meget, siger målscorer Mikkel Damsgaard.

Mikkel Damsgaard spillede en formidabel kamp mod Randers trods en misbrugt kæmpe-chance. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

U21-landsholdsspilleren spillede en pragtkamp udover den store afbrænder, og drømmemålet til 2-0 kan også ses som en trods reaktion.

- Jeg skyldte et mål efter den første, men jeg tænker ikke så meget, da jeg skyder. Rygaard råber, at jeg skal skyde og så ryger den afsted. Jeg har trænet det spark rigtigt meget, og så er det rigtigt fedt, at den går ind.

Det var første gang Damsgaard og holdkammeraterne går fra banen med en sejr i over en måned. Den manglende sejrsfølelse havde sat sig i spillerne i den netop overståede landsholdspause.

- Vi har allesammen rigtigt gerne ville spille igen, og vi ved godt, at vi ikke har præsteret vores bedste. Vi jagter top seks og derfor var det rigtigt vigtigt, at alle var klar i dag.

Se også: Frækt sex-råd til stjerner: Kun korte knald

Fanget på tv: Mobber stjernen

Se også: Knækket af kongekasse