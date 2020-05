Danskerne får selv lov at vælge

Når Dplay og Canal 9 starter transmissionerne fra Superligaen, bliver det både med og uden stadionlyd, fortæller selskabet i en pressemeddelelse.

Torsdag handler det om lokalbraget mellem AGF og Randers med Zak Egholm og Morten Bruun ved mikrofonerne på stadion, mens Mette Cornelius som vært skal holde styr på eksperterne Thomas Gravesen, Lars Jacobsen og Flemming Povlsen.

Bag dem står et hold, som er klar til at give seerne en helt særlig oplevelse, når nu der ikke kan komme tilskuere på stadion.

Discovery har valgt at bringe en hele fem timer lang digital optakt, hvor ’Zak Egholm sørger for at få varmet seerne op til aftenens kamp. Her kan seerne blandt andet blive klogere på alle de nye tiltag, der bliver gjort både på og uden for banen for at følge myndighedernes retningslinjer’, hedder det i pressemeddelelsen.

Tilskuerne må du som seer tænke dig til, men lyden fra dem kan du stadig vælge til hos Discovery. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Derudover giver Discovery seerne mulighed for selv at vælge, om de vil se kampen med den autentiske lyd, der er fra det tomme stadion, eller om de vil at se den med kunstig lyd lagt ind over tv-billederne. Et emne som har skabt en del debat de sidste par uger.

- Debatten om kunstig lyd er interessant, og det er et dilemma, som vi tager meget alvorligt. Vi har derfor arbejdet hårdt på at tilbyde den løsning, hvor folk selv kan vælge, hvilken lyd de vil have fra stadion. På Dplay kan man selv vælge, mens lyden på tv-signalet på Canal 9 vil være den autentiske fra stadion, siger Søren Klæstrup, ledende redaktionschef hos Discovery Networks Danmark.

- Vi holder løbende øje med mulighederne og vil hele tiden forsøge at optimere oplevelsen fra kamp til kamp. Nu arbejder vi videre med kunstig lyd, der er et tilbud til dem, som savner den summen, normale fodboldkampe altid har. Når tilskuerne vender tilbage på stadionerne, er det dog ikke noget, vi planlægger at fortsætte med.

Kampen mellem AGF og Randers begynder kl. 19.00 torsdag den 28. maj, men allerede fra kl. 17.00 vil der være optakt på Dplay og Canal 9.

Konkurrenten fra NENT overvejer stadig at lægge dåselyd ind i transmissionerne.

