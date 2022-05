David føler sig sikker: - En opadgående kurve

På trods af ingen sejre i ti kampe for AGF, føler David Nielsen ikke, at træner-sædet under ham brænder

Hvad er det, der foregår?

AGF kan bare ikke vinde kampe, og pilen peger som sædvanligt tilbage på træneren, når det kniber med resultaterne for et hold.

Men selvom krisen er total for De Hviie, føler David Nielsen sig sikker på sin fremtid i klubben.

Føler du sædet under dig begynder at brænde?

- Nej, det gør jeg ikke. Nu er der ikke så mange kampe tilbage. Jeg synes, der har været en opadgående kurve i den måde, vi spiller på. Jeg behøver ikke have et koldt eller varmt sæde under mig, siger David Nielsen.

Ledelsen i AGF har da også erklæret sin støtte og tillid til David Nielsen, men det er lige nu svært at se, hvad der kan vende udviklingen.

For selvom AGF ligner et hold i forfald med endnu et nederlag på samvittigheden, så mener 45-årige David Nielsen at der er positive takter på holdet.

- Vi har tabt en masse kampe, og så lægger man jo ikke mærke til alle de ændringer, vi har lavet i vores spil. Det er der ingen, der taler om, siger han.

Han erkender dog, at på trods af de mange ændringer, er det stadig resultater, der tæller. Og de er der bare ikke.

- Vi er i en situation, hvor vi har rigtig svært ved at vinde fodboldkampe. Det er hårdt og svært lige nu, men vi står sammen om at vende det.

David Nielsen kan dog trøste sig med, at Vejle tabte til SønderjyskE, og afstanden til nedrykningsstregen dermed er uændret.

AGF skal igen i kamp 8. maj, hvor de møder netop SønderjyskE på hjemmebane.

