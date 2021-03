DBU advarer klubber og spillere: Stram op!

De danske topklubber har fået et advarselsbrev fra DBU, hvor unionen i kraftige vendinger henleder opmærksomheden på et skærpet fokus på agent-området.

Det sker med baggrund i de seneste ugers afsløringer i Ekstra Bladet, hvor vi har skrevet om de smuthuller, der eksisterer på området.

Vi har afdækker, hvordan den uautoriserede agent Nudi Ghelam har repræsenteret U19-landsholdsmålmanden Jonathan Ægidius, selv om Ghelam ikke er registreret hos DBU.

Nudi Ghelam, der er uautoriseret agent, har haft en form for samarbejde med Hasan Cetinkaya, der siger, at han er rådgiver for FCK's Mohamed Daramy. Fotoet er fra Nudi Ghelams Instagram-profil.

Vi har også beskrevet, at Hasan Cetinkaya repræsenterer Mohamed Daramy, selvom der ikke foreligger nogen godkendt aftale mellem parterne.

Nu er DBU gået ind i den sag for at undersøge samarbejdet nærmere og sender samtidig en advarsel til klubber og spillere.

Artiklen fortsætter herunder:

Ekstra Bladet er i besiddelse af det lange brev, som DBU fredag sendte til de danske topklubber.

I brevet står der blandt andet:

'De seneste uger har der været øget fokus i medierne på personer, der agerer fodboldagenter for spillere eller klubber, uden at være registreret under DBU, hvilket er i strid med reglerne i DBU’s agentcirkulære.

Sagerne viser, at der er behov for at indskærpe, at agentreglerne skal overholdes af alle parter, idet klubbernes og spillernes brug af agenter uden registrering i DBU også er en overtrædelse af reglerne og kan medføre straf og sanktion.

Samtidigt risikerer vi, at både klubber og unge spillere kommer i problemer, hvis rådgivning og vejledning til disse er baseret på ikke-godkendte agenter, der ikke i samme grad kan sikres at besidde den nødvendige viden om og kendskab til fodboldens mange regler.'

DBU understreger, at det er altafgørende, at både klubber og spillere kun benytter registrerede eller certificerede agenter, når der skal indgås aftaler.

DBU har fået større fokus på området de senere år og undersøger henvendelser om spillere og klubber, der har optrådt i strid med reglerne.

DBU's agentadministration er tilsyneladende også begyndt at behandle sager af egen drift efter stikprøvekontroller.

Der er mange penge på spil for agenterne, når spillere skal skifte klub. Flere arbejder uautoriseret. Nu beder DBU både klubber og spillere om at stramme op på reglerne. Foto: Mogens Flindt.

Nye regler på vej

FIFA har siden slutningen af 2018 varslet nye regler for agentområdet. De regler lader vente på sig, men det er forventningen, at de får effekt i løbet af 2022.

FIFA's nye agentsystem strammer op på regelsættet.

Det betyder blandt andet, at alle agenter i fremtiden skal certificeres for at kunne arbejde som fodboldagent.

I dag er reglerne skruet sådan sammen, at det kun er dem, der repræsenterer spillere under 18 år, som skal certificeres.