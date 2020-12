De 28 millimeter som alle snakker om

Mikael Uhre var 28 millimeter offside, da han scorede mod Lyngby. Det var ikke nok til at være en åbenlys fejl. Der er dog ikke et konkret tal, som sætter grænsen, siger dommerchef Michael Johansen

Kort inde i anden halvleg af mandagens Superliga-kamp mellem Brøndby og Lyngby dukkede Mikael Uhre frem i feltet og prikkede Simon Hedlunds aflevering i mål.

Målet, blev som alle andre, kigget igennem i VAR-vognen. Efter gennemsynet stod dommernes kald på banen ved magt, og målet blev godkendt.

Tirsdag blev det så meldt ud, at der rent faktisk var 2,8 centimeter offside, hvilket dog ikke er nok til, at den skal dømmes, skriver Superligaen på sin hjemmeside.

Det har fået flere Superliga-fans til at undre sig. Hvor meget offside skal der være, før at et mål skal underkendes?

- Der er ikke noget tal. Det er der ikke, fordi hvis man sætter et tal, hvad så hvis den er en millimeter på den forkerte side, så kan man blive ved. Vi har trænet dommerne i Danmark i at undgå, at fodboldspillet bliver ødelagt på grund af det, der er minimalt, siger DBU's dommerchef Michael Johansen til Ekstra Bladet.

- I Premier League åbner man for, at tv-seerne kan følge med i, når stregerne bliver sat, så fanger bordet med det samme. I det øjeblik, de har sat deres fikspunkter i forhold til fodboldloven, hvis den så lander på to millimeter, så er den to millimeter offside.

Sund fornuft

Dommerne skal have mulighed for at fortolke og bruge deres sunde fornuft ifølge dommerchefen.

- Fodboldloven er heldigvis ikke sort/hvid i forhold til fortolkning. Ånden bag fodboldloven handler om at fortolke. En del af ånden i spillet handler om, at man ikke skal bruge de her millimeter til at destruere det, som spillet handler om - at holde et naturligt flow i kampen.

- Hvis VAR-dommerne oplever, at der er for mange usikkerhedsfaktorer, som i den konkrete sag, så skal de bruge deres sunde fornuft.

- Når der er usikkerhedsfaktorer, så gider vi ikke lade to streger ligge oven på hinanden og gå ned i millimeterne og så underkende det, fodbold handler om.

Et andet vigtigt punkt i en vurdering af en mulig offsidekendelse er afleveringsøjeblikket.

- Bolden er i øvrigt skjult bag en af spillerne. Det er med til, at dommerne kan se, at der elementer af noget, der skaber en lille usikkerhed.

- Dommerne skal bruge deres skøn til at se, om alle elementer er på plads, siger Michael Johansen.

