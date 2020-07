FC København har kun fået et point i de seneste fire kampe og ligner ifølge Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting ikke et hold, der i næste sæson tilbageerobrer guldet

Kan man tale om krise, når man ligger nummer to i Superligaen?

Ja, hvis man hedder FC København og kun har fået et point i de seneste fire kampe.

De detroniserede mestre har tabt to gange til FC Midtjylland og en gang til AGF, og deres kvaler fortsatte søndag aften i Parken i derbyet mod Brøndby.

De var ikke uheldige med at få point mod ærkerivalen, der fejlagtigt fik en scoring underkendt i de døende minutter.

Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting var på plads i nationalarenaen og var lige så skuffet som de piftende FCK-tilhængere efter 0-0’eren.

- Før kampen sagde jeg, at FCK ville vinde. Det var også mit bud 20-25 minutter inde i kampen, men derfra havde Brøndby fortjent at vinde den kamp.

- Ud over Winds forsøg på overliggeren har FCK ingen chancer, og det virkede som om, Brøndby havde langt nemmere ved at komme til chancer end dem, siger Stig Tøfting, der i sin søndagsklumme i Ekstra Bladet skrev, at han ikke var overbevist om, at FCK i næste sæson kan genvinde mesterskabet.

Det er, som om der ikke sker mere, når de kommer op og er 20-25 meter fra modstanderens mål.

De ord er ikke blevet mindre aktuelle efter indsatsen mod Brøndby.

- Ud fra det, vi ser lige nu, er det svært at tro på, at de skulle blive mestre næste år. Det er, som om der ikke sker mere, når de kommer op og er 20-25 meter fra modstanderens mål.

- De har store problemer, siger Stig Tøfting og peger på backerne og kanterne som et af indsatsområderne.

Rent offensivt kommer der ikke meget fra FCK's venstre back Pierre Bengtsson. Foto: Jens Dresling

Traditionelt har FCK haft backer, der har stået bag mange målgivnede pasninger, men hverken fra Varela i højre eller Bentgtsson i venstre side kommer der det store.

Det er dog ikke kun de to backers skyld ifølge 'Tøffe'. Problemet ligger også i, at der er for få at sigte efter inde i straffesparksfeltet.

- Mod Brøndby var der kun Wind at slå den efter, for Daramy er ingen trussel i luftrummet, og de fylder ikke nok med folk på i feltet.

- De har ikke to luftstærke angribere derinde som førhen. Der er reelt kun en mand, der skal dækkes op, og det bliver for let for modstanderen.

Brøndbys defensiv havde i hvert fald ikke det store besvær søndag aften, og der er grund til at rose det gule forsvarsarbejde i mesterskabsspillet, hvor de i fem ud af syv kampe har holdt nullet.

- Det fungerer, og Andreas Maxsø gør de andre gode. I den anden ende er der mangler, men det kan ikke komme som en overraskelse for nogen med deres salg i vinter, siger Stig Tøfting.

Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen har nævnt Maxsø som et landsholdsemne, men Kasper Hjulmand bør ifølge Ekstra Bladets fodboldekspert kigge mindst lige så meget på Victor Nelsson.

Brøndby-kaptajn Andreas Maxsø spillede en solid kamp i Parken. Foto: Lars Poulsen

På en dag, da ikke meget fungerede for FCK, var det ham, der var med til at sikre, at det trods alt blev til point i derbyet.

- Maxsø styrer nok lidt bedre, hvorimod Nelsson er ham, der konstant rager kastanjerne ud af ilden. Ham han havde ved siden af sig (Sotirios Papagiannopoulos, red.), var bestemt ikke god.

- Han var håbløst ringe med bolden, og det overraskede mig. Men som tiden er gået, har han nok heller ikke fået mere selvtillid, siger Stig Tøfting.

FC København er efter det uafgjorte resultat og AGF’s 3-0-sejr over FC Midtjylland nu kun to point foran århusianerne inden søndagens sølvkamp i Parken.

Der resterer tre runder af mesterskabsspillet, og det eneste interessante er nu, om sølvet ender i København eller Aarhus.

Tøffes dom over runden Ugens optur: - Cadeau til AGF. De buldrer bare derudaf og sætter mestrene på plads endnu en gang. Ja, FCM havde skiftet ud bagude, men stillede stadig med et stærkt hold. Ugens nedtur: - Skuffende, FCK! Havde linjedommeren ikke lavet en fejl til sidst, havde de tabt for fjerde gange på stribe, og Ståle Solbakken kunne ikke have sagt noget til det.

Se også: Terrorkampe venter

Se også: Premier League-stjernes bror dræbt

Se også: Bokseforbund lægger rocker-Patrick i fryseren