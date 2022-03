De tal vil FCK ikke se

FC København skal ikke kaste blikket i statistikbøgerne, hvis de drømmer om at slå et måske afgørende hul til guldrivalerne fra FC Midtjylland søndag, når de to hold mødes i Herning.

For statistikken taler i sandhed for hjemmesejr forud for rivalopgøret på Heden.

- FC Midtjylland har ikke tabt de seneste ni hjemmekampe mod FCK. Vi skal altså tilbage til oktober 2016 for at finde seneste FCK-sejr.

Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting mener, at det kan være sidste udkald for FCM søndag. Hvis de taber til FCK, står de med én sejr i syv kampe og ligner slet ikke en titeludfordrer i resten af sæsonen, Foto. Ernst van Norde

- På mange måder er det en vanvittig statistik, som trods alt viser, hvor svært FCK har det, når de spiller i Herning, siger Stig Tøfting og slår fast:

- Omvendt kan FCK ødelægge statistikken og vinde for femte kamp i træk i Superligaen, kan løbet være kørt for FCM.

- For det vil efterlade FC Midtjylland med blot én sejr i syv seneste kampe. Og helt ærligt, så er det ikke ligefrem mesterklasse, hvis det bliver tilfældet.

Stig Tøfting er helt på det rene med, at der efter søndag venter yderligere to kampe mellem FCK og FCM, men det ligner på mange måder sidste udkald for midtjyderne søndag, hvis de stadig skal holde liv i gulddrømmene.

Til trods for Brøndbys heldige sejr i Silkeborg peger Stig Tøfting stadig på FC Midtjylland som den mest seriøse udfordrer til FCK i guldkampen.

- Brøndby skal spille over evne for at være FCK-udfordrer, mens FCM blot skal spille op til forventningerne for at regnes som guldkandidat, påpeger han.

Dommer Aydin Uslu udviste Andreas Alm, og her mener Stig Tøfting, at dommeren gik i lidt for små sko. Foto. Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix.

Stig Tøfting er noget forundret over det røde kort, som OB-træner Andreas Alm fik i opgøret mod SønderjyskE ved stillingen 2-1 til fynboerne.

- Jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt, men det lignede altså en episode, hvor dommeren gik i alt for små sko, siger Stig Tøfting og pointerer:

- Jeg troede der skulle mere til. I den konkrete situation virkede dommeren alt for nærtagende. Og det undrede mig, at han blev stående så længe foran OB-træneren.

Det var Aydin Uslu, der først gav Andreas Alm et gult kort og kort efter endnu et, så han blev udvist og måtte forlade trænerbænken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: Brøndby.

- De var meget heldige med at vinde i Silkeborg. Brøndby tabte kampen på næsten alle parametre, men de evnede at score det afgørende mål.

Ugens nedtur: AaB.

- De startede så lovende med sejr over FCM, siden har det været skuffende. 0-0 mod Vejle var et lavpunkt. Efter ni nederlag i træk ude, fik Vejle først point på udebane.