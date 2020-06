De var dømt ude - nu er Lyngby tæt på drømmeland

- Vinder vi over Hobro, er vi meget tæt på at sikre overlevelse i Superligaen, siger Lyngbys cheftræner, Christian Nielsen

For ét år siden havde de ikke kun marginalerne. De var svineheldige med at rykke op. Siden blev de udråbt som favoritter til at rykke direkte ud af Superligaen igen.

Men virkeligheden har været en helt anden for Lyngby, der før sidste spillerunde i grundspillet står i en gunstig position og reelt kan sikre sig overlevelse med en sejr mod Hobro.

Lyngby har været Superligaens store, positive overraskelse.

Sportsdirektør Birger Jørgensen står ikke først i Superliga-køen, når der skal hentes spillere. Men han traf den fornuftige beslutning udelukkende at hente spillere med Superligaerfaring. Det har løftet Lyngby i jagten på overlevelse.

Lyngby har været stærke på hjemmebane i denne sæson. På udebane har holdet kun vundet i Silkeborg. Nu skal holdet vinde mod Hobro for at sikre sig ottendepladsen. Arkivfoto: Lars Poulsen.

Sejr sikrer overlevelse

Oprykkerne er før sidste runde i grundspillet ikke afhængige af, hvordan det går rivalerne fra Horsens og OB i jagten på den vitale ottendeplads. De skal ’bare’ vinde over Hobro.

- Vi står i en situation, vi slet ikke turde drømme om før sæsonen. Her håbede vi i bedste fald at spille en kval-kamp for at overleve i Superligaen. Nu er vi i en position, hvor vi selv kan afgøre det. En kval-kamp er lige nu det værste, der kan ske for os, siger Lyngbys cheftræner, Christian Nielsen.

- Vinder vi over Hobro, får vi et forspring på 12 point til nedrykning. Det sætter vi ikke over styr i de seks resterende kampe.

- Så ja, en sejr søndag vil være et kæmpe skridt mod overlevelse for os. Vi taber ikke de sidste seks kampe, mens vores rivaler vinder dem. Så kampen i Hobro har meget stor betydning for vores muligheder for at begynde planlægningen af næste sæson, siger Christian Nielsen.

Lyngby er startet foråret skidt med fire nederlag i fem kampe. Men holdet kan alligevel selv afgøre om de skal slutte på ottendepladsen efter grundspillet. Arkivfoto: Lars Poulsen.

Hverdagen rammer os

Lyngby er en af de klubber, der råder over ligaens mindste spillerbudgetter. Derfor kan ledelsen ikke handle, før den kender klubbens skæbne.

- Vi har mange spillere med kontraktudløb, og alle ved, at virkeligheden er en anden, hvis det hedder 1. division. Derfor vil en sejr og et forspring på 12 point til Hobro skabe ro hos alle i klubben, mener han.

Christian Nielsens mandskab har fået point mod alle hold minus de tre store – FC Midtjylland, FC København og Brøndby.

- Vi er kommet langt i denne sæson på euforien efter oprykningen sidste sommer. Men vi ved også, at det bliver hverdag på et tidspunkt. Sæson to efter oprykningen vil altid være den sværeste. Derfor handler det om, at vi i Lyngby skal bringe klubben til næste niveau, hvor vi kan blive en etableret Superligaklub, siger Christian Nielsen.

Eksperten: OB snupper den

Morten Bruun, fodboldekspert på Discovery, forventer, OB vinder den første kamp i 11 forsøg søndag mod Esbjerg.

Og det mener han vil være nok til at sikre ottendepladsen i Superligaen. Fynboerne kravler således forbi både Horsens og Lyngby i tabellen.

- Esbjerg er ligaens dårligste hold lige nu. Jeg tror, OB vinder den kamp. De leverede en rimelig indsats mod AGF, hvor pointet ikke var så langt væk, siger han.

Til gengæld er troen ikke særlig stor på Lyngbys og Horsens muligheder for at snuppe den vitale ottendeplads.

- Hverken Lyngby eller Horsens vinder deres kamp. Lyngby er kommet skidt i gang i foråret med kun én sejr og fire nederlag. Selv om Horsens har besejret både FCK og FCM, tror jeg ikke, at de vinder over Brøndby, fastslår han.

Før mødet med Brøndby kan Horsens-træner Bo Henriksen se tilbage på to sejre over FCK og FCM på udebane. En sejr sikrer dem ottendepladsen, hvis Lyngby ikke vinder.

- Vi er ikke favoritter, men vi skal da forsøge at drille Brøndby, som vi ofte har gjort. Vi har tilsyneladende haft let ved at abstrahere fra manglen på tilskuere. Men jeg vil nu ikke konkludere noget på den front, før vi har spillet seks kampe, siger Bo Henriksen.

De slås om ottendepladsen Lyngby nummer 8 med 31 point (minus 14 mål) Oprykkerne har overrasket alt og alle. De kan selv afgøre om de reelt allerede søndag skal redde en ny sæson i landets bedste fodboldrække. En sejr mod Hobro sikrer ottendepladsen og et forspring på 12 point til nedrykningsstregen. Men de har altså kun hentet én sejr på udebane hidtil i sæsonen. Så gode er chancerne: 35 % - Horsens nummer 9 med 31 point (minus 20 mål) Bo Henriksens tropper skal have flere point end Lyngby på sidste spilledag i grundspillet for at erobre den vitale ottendeplads. De har samme point som Lyngby men er seks mål dårligere. Derfor skal østjyderne jagte sejren mod Brøndby og håbe, at Hobro snupper point fra Lyngby. Så gode er chancerne: 25 % - OB nummer 10 med 30 point (plus 2 mål) Fynboerne er uden sejr de seneste ti kampe i Superligaen. De kan snuppe ottendepladsen, hvis de besejrer Esbjerg samtidig med, at hverken Lyngby og Horsens vinder deres kampe. Jakob Michelsens tropper kan sagtens komme fra baghjul og snuppe den vitale ottendeplads. Så gode er chancerne: 40 %

Sådan ser puljerne ud lige nu Pulje 1: Horsens 31 OB 30 ---------------------- SønderjyskE 26 Silkeborg 15 Pulje 2: Randers 35 Lyngby 31 --------------- Hobro 22 Esbjerg 18 Note: Nummer 11 og 14 skal i pulje 1, mens nummer 12 og 13 skal i pulje 2. Randers kan som nummer syv selv vælge, hvilken pulje kronjyderne vil spille i. De vælger naturligvis pulje to, hvor der lige nu er 13 point til nedrykning. Nummer otte (Lyngby) vælger pulje efter Randers og de vælger samme pulje, fordi der her vil være flere point til kritiske streg i forhold til pulje 1. De to nederste hold i hver pulje rykker direkte ud (Silkeborg og Esbjerg). De to hold, der slutter som nummer tre, SønderjyskE og Hobro, mødes i playoff om en plads i næste sæsons superliga.

