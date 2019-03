Debatten raser: De mangler hjælp!

Uge efter uge er dommerne i Superligaen et samtaleemne. Vi så det senest efter den hæsblæsende grundspilsfinalerunde i søndags, hvor AGF fik udvist unge Benjamin Hvidt - en kendelse, som sportschef Peter 'PC' Christiansen efterfølgende nedlagde protest over.

Spørger man den tidligere elitedommer Benjamin Leander, er der ikke andre løsninger på den endeløse debat end at give dommerne bedre hjælpemidler.

- Vi har fået hurtigere fodbold, vi har fået mere teknologi i klubberne, vi har fået langt mere analytisk opgradering i alle klubber. Alle klubber har bare øget sit setup, og jeg er ked af at sige det, superligadommerne har ikke for alvor fået forbedret deres forhold.

- Vi har fået nogle flere deltidsprofessionelle dommere, men vi savner stadigvæk nogle hjælpemidler generelt, slår Benjamin Leander fast.

Hilser VAR velkommen

En af de mulige løsninger på den evige snak om dommerkendelser er det også meget omdiskuterede videodommersystem VAR (Video Assistant Referee). Det tager Benjamin Leander imod med åbne arme, men han mener også, at der skal følge nogle klare retningslinjer med indførslen af systemet.

- Jeg hilser det velkomment. Men jeg ser frem til, at vi får nogle guidelines og nogle retningslinjer for, hvornår bruger vi det, og hvordan forklarer vi det til os, der står og følger med derude, i forhold til også samtidigt at uddanne folk lidt til at forstå, hvorfor dømmer dommerne, som de gør, siger Benjamin Leander.

VAR-teknologien kan inden længe være på vej til Superligaen. Divisionsforeningen og DBU er sammen ved at formulere et udviklingsprojekt, der kan definere, hvorvidt værdien ved implementering af VAR hænger sammen med omkostningerne, der ligger i omegnen af 15 mio. kr.

- Hvis det virker, og vi kan stable et fornuftigt projekt på benene, håber jeg, at vi har VAR herhjemme fra sæsonen 2020/2021, lyder det fra Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Jyllands Posten.

