Debatten raser: Vi vil forbedre produktet

NENT, der sidder på rettighederne til hovedparten af kampene i Superligaen, overvejer at sende kampe med kunstig tilskuerlyd.

Når Superligaen i denne uge genoptages, bliver det uden tilskuere på tribunen.

Men hjemme foran tv-skærmene vil folk måske alligevel få tilskuerlyd fra et ellers tomt stadion.

I hvert fald overvejer Nordic Entertainment Group (NENT), der har rettighederne til hovedparten af kampene i Superligaen, at lægge tilskuerlyd på kampene.

I Bundesligaen gjorde man i weekenden forsøget på nogle af rundens kampe.

Det fik debatten til at rase på Twitter, hvor nogle var begejstrede, mens andre vendte tommelfingeren nedad.

Er tv-seeroplevelsen bedst med et lydspor med “dåsepublikum” (ala i München her til aften) - eller med reallyden fra et mennesketomt stadion? #bldk #fodbold #sldk @Bundesliga_DE @Superligaen — Zak Egholm (@ZakEgholm) May 23, 2020

NENT, der også har rettighederne til Bundesligaen, valgte at tage imod tilbuddet om tilskuerlyd på kampene og var ifølge Kim Mikkelsen, Head of Sports hos NENT, positivt overraskede over resultatet.

- Jeg anerkender, at det er delte meninger om det, og et stykke hen ad vejen forstår jeg også argumenterne imod.

- Men vi står i en helt usædvanlig situation og ser ind i en tid med flere hundrede kampe med et dødt lydbillede.

Han fortæller, at man endnu ikke har taget en endelig beslutning om, hvad man gør med Superliga-kampene, men at det formentlig vil komme en udmelding i løbet af en dag eller to.

- Vores sigte er at give den bedst mulige tv-oplevelse ud for de givne forudsætninger, siger Kim Mikkelsen.

NENT frygter 'træningskampsatmosfæren', når Superligaen senere på ugen genoptages. Billedet her er træningskampen mellem Lyngby og Brøndby Kristi himmelfartsdag. Foto: Per Kjærbye

Hvis den kunstige tilskuerlyd også bliver en realitet til tv-kampene fra Superligaen, vil det formentlig komme til at minde meget om det, som vi hørte fra Bundesligaen i weekenden.

Der lægges en grundlyd ind fra producentens side, og den vil så blive garneret med for eksempel klapsalver og piften, når der er situationer i kampen, der 'kalder' på det.

- Og hvis vi vælger at gøre det, vil vi naturligvis finde en grundlyd, der passer til hvert stadion. Er det en kamp i Hobro, skal det ikke lyde som Brøndby Stadion.

- Det skal være retvisende og gøres så realistisk som muligt, selvom jeg godt er klar over, at vi ikke vil kunne ramme den 100 pct. i røven hver gang, siger Kim Mikkelsen.

Hvis NENT vælger at sende Superliga-kampe med kunstig tilskuerlyd, vil man ifølge Kim Mikkelsen gøre meget ud af at gøre opmærksom på det på forhånd:

- Det vil være for at forbedre produktet - ligesom når vi eksempelvis lægger grafikker på. Vi gør en masse ting i forvejen og vil ikke skjule, at det er et lag, der bliver lagt kunstigt på.

Der kun spillere på tribunen, da FCK og OB fredag mødtes i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det er fortsat uvist, hvor længe de 14 Superliga-klubber skal afvikle deres kampe helt uden tilskuere. Det kan muligvis være resten af sæsonen.

Men lige så snart der igen bliver åbnet for tilskuere, vil den kunstige tilskuerlyd forsvinde fra NENT's kanaler og Viaplay.

- Det kan jeg forsikre om. Det er lige før, at jeg vil sige, at kommer der bare ti tilskuere ind med trommer, stopper vi.

- Der er ingen, der behøver at frygte, at det her bliver en glidebane, siger Kim Mikkelsen.

NENT har rettighederne til fire af rundens kampe, mens Discovery viser to.

Den syvende kamp deler de to rettighedshavere på en sådan måde, at NENT har totredjedele af kampene, mens Discovery sender den sidste tredjedel.

Det udsatte opgør mellem AGF og Randers FC, der torsdag aften sætter Superligaen i gang igen, er på Discoverys hænder, og den vises på Canal 9.

Se også: Kun seks sikre - Braithwaite er ikke en af dem

Se også: Her er Kjærs prisskilt

Se også: Armstrong kaldte hende 'luder': Nok det værste jeg har gjort