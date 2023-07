Dedikerede mål til afdød onkel

FC Københavns Valdemar Lund dedikerede lørdag sin scoring mod Lyngby til sin onkel, som han var med til at begrave for bare to dage siden

Han brød ud i et kæmpe jubelbrøl.

FC Københavns unge midtstopper Valdemar Lund var både glad og rørt, efter han i slutningen af første halvleg mod Lyngby steg til vejrs og headede gæsterne på 1-0.

For det var en scoring, der blev dedikeret til en helt særlig person. Det afslørede han efter lørdagens 2-1-sejr i Superligaen.

- Det betød meget for mig, og det betød ekstra meget for mig, fordi jeg var med til at begrave min onkel for to dage siden. Jeg fik også lavet en lille hyldest til ham ved at score i dag.

- Det betød rigtig meget, og jeg blev også en lille smule emotionel. Men tårerne blev inde. Det er noget, der har været undervejs i en længere periode, men det var rigtig dejligt at kunne lave det her mål for ham.

Dødsfaldet i familien har derfor også gjort optakten til sæsonpremieren vanskelig for Valdemar Lund, der dog finder glæde i alt den opbakning, han har fået.

- Det er hårdt. Men jeg får sindssygt meget support fra både trænere og holdkammerater. Det er ligesom en familie her i FC København.

Valdemar Lund scorede lørdag sit andet Superliga-mål i karrieren. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

- Må ikke ske

FC København endte med at gå fra Lyngby Stadion med en 2-1-sejr, men de forsvarende mestre var yderst tæt på at snuble.

I slutningen af opgøret lagde hjemmeholdet et tungt pres, der førte til flere store chancer, og derfor var Valdemar Lund heller ikke udelukkende tilfreds med indsatsen.

- De sidste tyve minutter er lidt ærgerlige. Vi starter anden halvleg rigtig godt, så hvis der er noget, der skal være negativt, er det de sidste tyve.

- Det må ikke blive så spændende. Det er et lortemål, de får, som ikke må ske. Men vi får den fightet hjem, og det er det, der tæller.

Allerede om tre dage skal FC København i aktion igen. Tirsdag gælder det en tur til Island, når Jacob Neestrups tropper møder Breidablik i den første playoffkamp i Champions League-kvalifikationen.