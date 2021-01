Degraderet sportschef skal redde Lyngby igen

30. marts fylder Lyngby Boldklub 100 år.

Helt så længe har Birger Jørgensen ikke været med, men han har over tre omgange tilbragt så mange år i klubben, at han snildt kunne fejre sit eget kongeblå, jubilæum.

Først som ungdomsspiller og fra 1998 næsten uafbrudt i funktioner som talentchef, direktør eller sportschef.

Det sidste job er netop blevet en ny og knap så omfattende rolle, men det er sket efter fælles overenskomst med ledelsen, forklarer han.

En ledelse, der udspringer af den ejerkreds i Friends of Lyngby, som han selv var motor i at samle i slutningen af 2017.

Kort efter var han igen i gang med at genopbygge en fodboldklub i Lyngby. En øvelse, der længe har lignet en livsgerning, men som intensiveres i det kommende år, der bliver meget afgørende for Lyngbys eksistens som professionel fodboldklub.

- I FCK havde jeg nok fået en fin, engelsk titel. Jeg har selv fundet på ’minister uden portefølje’, siger han med et lille smil under en alvorssnak i Lyngbys vintertomme sponsorlounge.

I 1974 var Birger Jørgensen bolddreng på Lyngby Stadion. Siden har han set hundredevis af kampe her, og nu skal han skaffe klubben en ny ramme om spillet. Foto: Emil Agerskov

Alvoren ramte ikke mindst, da han efter transfervinduets lukning i oktober gik til ledelsen og bad om en timeout.

- Jeg havde stort set ikke haft en fridag i de tre år, siden Hellerup Finans smed nøglerne, og vi skulle i gang med at redde klubben en gang til, fortæller den 56-årige klubmand og blæksprutte og erkender, at han over tid måske havde dannet sig et selvbillede af at være uundværlig.

- For det var jo mig, der hele tiden gik og reddede klubben, og mig, der kunne det og det. Og så har jeg med min stædighed bare rullet derudad.

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

- Så jeg sagde til dem, at jeg havde brug for at holde lidt fri. Jeg er ikke en type, der går ned med stress, men jeg er heller ingen vårhare. Jeg gik selv til dem for at finde en løsning, og der er kommet så mange gode folk til i klubben, at de sagtens kunne have bedt mig stoppe.

I første omgang blev det til en i medierne meget omtalt ferie, og under den kunne begge parter så tænke over rollefordelingen.

Løsningen blev, at Birger Jørgensen hænger den kongeblå sportschef-kasket på knagen for især at koncentrere sig om to vitale opgaver: At skaffe en udenlandsk partner til klubben og bidrage til at få Lyngby Stadion i udbud.

- Direktør Andreas Byder spurgte mig, om det ikke var en god ide med de her opgaver, som jeg rent faktisk har haft ved siden af mit arbejde som sportschef. De er så vigtige for denne her klub, men har måske været skubbet lidt i baggrunden på grund af alle mine andre gøremål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fra luftkastel til livsnødvendigt

- Jeg er bedst til at kigge fremad, erklærer Birger Jørgensen, der skal gøre lige nøjagtigt det i forhold til at få et nyt stadion på plads. Foto:Emil Agerskov

Birger Jørgensen har i årtier bevidnet, hvordan snakken om et nyt stadion ved Lundtoftevej har været at sammenligne med et luftkastel.

Nu har Ankestyrelsen faktisk godkendt politikernes udspil, og et udbudsmateriale er ved at blive finpudset.

Et reelt udbud kan derfor meget snart blive virkelighed, og en udbudsvinder forpligter sig til at opføre et moderne stadion, som opfylder reglerne for topfodbold. Lyngbys ejerkreds agter selv at byde.

- Vi vil gerne være herrer i eget hus, men bare udbuddet kommer, for så vil Friends of Lyngby holde hånden under os undervejs, mener Birger Jørgensen.

- Med et nyt stadion kan vi have en ambition om at spille topfodbold og tage fat i nogle udenlandske partnere og lokke dem med ombord, siger Birger Jørgensen om den anden livsvigtige søjle i sit foreløbigt fiktive fremtidsprojekt.

- Får vi ikke et nyt stadion, behøver vi derimod ikke lede i udlandet, for så skal vi realistisk spille i spændet mellem 2. og 1. Division, og der kan du ikke drive en professionel klub.

Han ligner den oplagte sportschef i AGF

I dag ligger Lyngby sammen med en lang række klubber i det lidt højere spænd mellem de to bedste rækker, hvor flere klubber af nogenlunde samme kaliber på skift vil tage elevatoren op og ned.

De klubber har et skæbnefællesskab, som Birger Jørgensen i mange år har beskæftiget sig med rent fodboldpolitisk, og det vil han fortsat gøre.

- Vi er ved at få et stadig mere polariseret Fodbold-Danmark, så det er vigtigt, at vi får pulje’t vores stemme med vores ligesindede, så der ikke er en fem-seks klubber, der kører med hele showet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der skal hentes penge udefra

- Jeg er ikke typen, der får stress, og jeg har det faktisk bedst, når det stormer lidt omkring mig, siger Birger Jørgensen. Foto: Emil Agerskov

Siden Lyngbys forrige konkurs i 2001 har Birger Jørgensen talt med udenlandske investorer, der på et eller andet niveau ville ind i Lyngby. De bankede også på i 2017.

Udenlandske penge skal være med til at udvikle klubben, mener han.

- Vi er heldigvis ikke der, hvor Friends of Lyngby er ved at slå et ’til salg’-skilt op, men for en klub af Lyngbys størrelse vil det være gavnligt at samarbejde med nogen, der er større.

Nogle penge dufter dog lidt mere af græs end andre, og han skæver ikke mindst til en model a la Brentford /FC Midtjylland.

- Jeg så helst en smuk historie som den, hvor vi bliver i klubsporet, og hvor det handler om fodbold på alle niveauer, og ikke en model, hvor nogen kommer ind med en pose penge og tror, de har forstand på at drive en fodboldklub. Det har vi set lidt for ofte.

Han er med på, at en tung investor kræver stor indflydelse, men håbet er, at Lyngby kan leve videre som notorisk talentudviklingsklub.

Til afhøring hos Brøndby-legenden Bomber Bo

- Det er det, vi skal bygge på. Det er det, vi kan og vil. Så et partnerskab skal matche på den del, og det vil også sortere de største banditter fra.

- Vi skal lykkes med alle vores talenter. Nogle skal tidligt afsted, fordi de er så gode, at de ikke når at spille på førsteholdet.

- Så mange som muligt skal ind at spille 50-100 kampe på vores førstehold, før de skal videre. Som Yussuf Poulsen eller ’AC’ i Malmø.

- Et tredje spor er dem, der aldrig bliver solgt, men som kan spille i den blå trøje.

- Og så er der de 80 procent, der fra vores akademi, som ikke kommer til at spille her. De skal komme tilbage og være fans, sponsorer eller frivillige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Direktør: Han kan ikke undværes

Birger Jørgensen kan ikke undværes i Lyngby, hvor han har haft en vigtig rolle gennem flere end tyve år, mener direktør Andreas Byder. Foto: Emil Agerskov

Lyngby-direktør Andreas Byder beskriver Birger Jørgensens fremtidige opgaver på denne måde:

- Det er alfa og omega for os i 2021, at Lyngby Stadion kommer i udbud, og derudover har vi jo løbende dialog med klubber og netværk fra ind- og udland, som gerne vil samarbejde, og som gerne vil i dialog med os om mulighederne.

- Det er på de to områder, hvor slaget også skal vindes i år, og der er ingen bedre til det job end Birger, der via sit job har opbygget et stort netværk og tyve års knowhow, som vi stadig brug for at trække på.

- På den måde er Birger en meget værdifuld ressource for Lyngby Boldklub, som vi på ingen måde har lyst til at undvære, siger Andeas Byder, der på den korte bane og sammen med talentchef Nicas Kjeldsen selv overtager de opgaver, der tidligere lå hos sportschefen, i forhold til førsteholdstruppen.

Fremtiden på plads: Tager afløserens job

Storklubber vilde med dansk guldfugl

Dét skifte laver han aldrig