Delaney om gigantiske lønsedler: - Fuldstændig vanvittigt

Fodboldverdenen er et indbydende, men også vanskeligt univers at navigere i. Det påpeger Thomas Delaney i ny podcast, der har tidligere topdommer Kenn Hansen som frontfigur

Den tidligere topdommer Kenn Hansen siger undskyld. Det gør han til en række personer, han har dømt på fodboldbanen gennem sin professionelle karriere.

Det sker i serien ’En fodbolddommer siger undskyld’ – som den nye podcastplatform Podimo har lagt lydunivers til.

I anden udgave går Hansen til bekendelse over for den danske landsholdsspiller Thomas Delaney, som i sin FCK-tid fik et hav af advarsler fra eks-dommeren. En hel del af de gule kort skulle være blevet i lommen.

Kenn Hansen går først sin bodsgang mange år efter, at kortene blev vist frem. Men det er svært at erkende fejl, påpeger han. Særligt i det hverv.

- Det ligger ikke i dommerens natur at sige undskyld. Jeg tror, at det til dels skyldes, at dommeren hele tiden er under pres og skal præstere. Mens spilleren bare kommer to timer før med støvlerne i hånden, og så ligger tøjet klar til jer. Maden er på bordet efter kampen. Og så tjener I 50 gange mere end dommerne, siger Hansen i samtalen med Delaney.

Thomas Delaney tjener mange millioner kroner om året i Dortmund. Men han har holdkammerater, der tjener endnu mere. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Netop pengene – de voldsomme summer, som florerer i fodboldverdenen – kan påvirke en spillers udvikling på det personlige plan.

Det erkender Delaney, der selv har taget store lønstigninger i takt med, at han er gået fra FCK over Werder Bremen til Dortmund. Han ser det dog som en langt større udfordring ude i de store europæiske ligaer.

- Selvfølgelig er det sådan, at hvis en ung knægt går i gymnasiet og pludselig begynder at spille for FCK, så sker der noget. Opmærksomheden. Der er lige pludselig en masse muligheder og penge. Men det er trods alt ikke i en så voldsom grad, som det er i udlandet, siger Delaney i podcasten.

- Jeg har jo også holdkammerater, der tjener 40-50 millioner om året som 28-årige. Det er jo vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Og det, tror jeg, kan være svært. Hvis du som 19-årig går i en verden, hvor du aldrig har haft noget arbejde eller ansvar – udover dig selv. Selvfølgelig har du et ansvar over for klubben, men i og for sig handler alt om dig selv, fortæller Dortmund-stjernen.

Da Thomas Delaney i 2018 skiftede til Dortmund, fløj han med et privatfly fra Roskilde for at forhandle aftalen på plads. Han var samlet med landsholdet i Danmark, men måtte forlade truppen kortvarigt, da transferen var undervejs. Foto: Kenneth Meyer

Kenn Hansen har uddelt talrige advarsler til Thomas Delaney, mens de begge havde deres gang i Superligaen. Nu erkender dommeren, at flere af de gule kort skulle være blevet i lommen. Foto: Jens Dresling

Den forhenværende FCK-stjerne er glad for, at han ikke og hoppet fra Superligaen til europæisk storklub uden først at holde ind ved en mellemstation.

Det har modnet Delaney og skabt balance i forhold til den vilde verden, han bevægede sig ud i grundet sin succes.

- Jeg tror, at jeg har haft en meget sund udvikling i min fodboldkarriere. Jeg har måttet kæmpe for det, og har ikke været den største stjerne. Også i forhold til hvor jeg er nu.

- Nogle gange siger min kæreste til mig: ’Du spiller i Dortmund og tjener rigtig mange penge. Vær dog lidt sindssyg,’. På en gode måde. Men det har været FCK fra jeg var 17 til 25 år, og så til Werder Bremen. Forestil dig at hoppe direkte op til, hvor jeg var nu. Det kunne være fedt - tror jeg, de unge synes - Men også farligt, siger Delaney.

