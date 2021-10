Den er helt Zeca: Han svigtede FCK

Lukas Lerager gemte sig væk og FCK manglede lederskab på midtbanen. Løverne er tvunget til at hente en afløser for Carlos Zeca til vinter, vurderer Ekstra Bladets fodboldkommentator Klaus Egelund

CARLOS ZECAS SKRÆKSKADE bliver lige nøjagtig så alvorlig for FC København, som frygtet. Første kamp uden FCK’s græske gud var lidt som at se en cykelrytter miste kæde og pedaler uden at have en mekaniker til at ordne problemerne.

LUKAS LERAGER VAR MEKANIKEREN der havde glemt værktøjskassen. Erfaring fra Serie A, Ligue 1 og landsholdet skulle give midtbanen nyt hjerte og nyt lederskab.

Hjertet var der… lederskabet slet ikke.

I kølvandet på håndteringen af fyringerne af Per Wind og Mikael Antonsson, så er tydeligt lederskab åbenbart i restordre omkring Parken.

ZECA ER BLEVET 33 ÅR og skal slæbe sig gennem et års sur genoptræning på sidelinien og han vil nå at blive 34 inden han kan spille igen.

Det vil være skødesløst at tro, at han bliver den samme spiller igen.

Boilesen havde overtaget anførerbindet. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Så Peter ’PC’ Christiansen må have gang i netværket og finde den næste Zeca allerede til vinter – ellers kommer det til at koste guld.

Den er helt Zeca.

TEENAGE-POWER OG UNGDOMMELIGT MOD blev i stedet FCK’s livline i forsøget på at rejse sig oven på den idéforladte første halvleg.

William Bøving og Ísak Bergmann Jóhannesson leverede energien, der genoplivede kampen for FCK, men den slags kan ikke stå alene i midtugen, hvor PAOK udgør en helt anden udfordring.

Jens Stage virker nærmest uundværlig… og nu er han så skadet.

Pep Biel sørgede for point med sin scoring. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

DET ANDET POINTTAB I TRÆK til en klub fra bundregionen er bare ikke godt nok for FC København.

Det kommer netop som Ståle Solbakken flimrede ind i FCK-sfæren i landskamppausen med sin skråsikre melding om, at han havde sikret FCK The Double, hvis ikke han var blevet fyret.

STÅLE HAR IKKE SET MEGET fodbold i 2021 for at kunne nedvurdere FC Københavns genrejsning så markant, men nordmanden personificerer imidlertid den positive arrogance, som får folk til at glemme, hvor slemt et sted FCK befandt sig for et år siden.

FAT DET NU var meldingen på Vestegnen.

Makkerparret Niels Frederiksen og Carsten V. Jensen i et dobbeltinterview med Canal 9 slog fast, at bare fordi Brøndby ikke er i top tre hele tiden, så kan de stadig ende på medaljeskamlen denne sæson.

Christian Cappis sørgede for et sent comeback mod Vejle. Foto: Lars Poulsen

COMEBACKET MOD VEJLE var en pinagtig påmindelse om, at de blå-gule har en hulens masse arbejde at gøre, før de er mere end outsider til en medalje.

Vejle har ført tre Superliga-kampe denne sæson… der er ikke medaljer for at være på den liste to gange – vel, Brøndby.

FOR EN MÅNED SIDEN faldt de blå-gule i SønderjyskE, og ikke meget er ændret siden.

Andreas Maxsø er stadig det store kraftværk i forsvaret og Mikael Uhres fart og skarphed er styrken i den modsatte ende.

Har Brøndby overhovedet andet for tiden? Simon Hedlund fik lagt op til Brøndbys 1-1 scoring. Uden ham til at true, så bliver det alt for let læst, hvad Vestegnen vil.