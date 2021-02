Den gave havde de ikke set komme

Der er nok ikke mange AaB-fans som Touko Hirano.

Hun er nemlig fra Japan og samtidig fan af Aalborgs drenge.

Grundet coronapandemien er det ikke ligefrem nemt at komme fra øst-Asien til Nordens Paris, og derfor har Touko gjort indtryk på anden vis.

Foto: aabsport.dk

Hun har nemlig sendt klubben små poser med chokolader i til spillere og ansatte.

- Vi kender godt Touko, men har ikke hørt fra hende i nogle år, så det var en glædelig overraskelse, at der lige dukkede sådan en kasse op, siger AaBs marketingchef, Martin Stigaard Skammelsen, til Ekstra Bladet.

'Mit hjerte er altid med AaB, selv hvis jeg ikke står op klokken to om natten for at se kamp', skriver hun blandt andet i et brev, hun har sendt med i pakken.

Gestusen bliver gengældt

Opslaget gjorde stort indtryk på klubbens officielle fanklub.

- Det er da smigrende, at der er nogen, der tænker på AaB, når de har så langt til at kunne se en kamp, siger formanden for Aalborg Support Club, Rasmus Fihl, til Ekstra Bladet.

Foto: aabsport.dk

De startede en indsamling for at kunne sende AaB-merchandise tilbage til Touko Hirano i Japan.

Indsamlingen nåede på få timer målet på 2500 kroner, men Touko får mere med i pakken. AaB har nemlig valgt at smide en trøje båret af en AaB-spiller oveni.

