Den uheldige helt: - Det er noget pis

Vendsyssel-keeper Nikolaj Flø var den store redningsmand for sit mandskab. Alligevel blev det til et nederlag, da nordjyderne kom til Lyngby

Vendsyssel og Lyngby kæmper indædt om kunne kalde sig Superliga-klub, men på trods af det leverer holdene ikke defensivt spil, der er topfodbold værdigt.

4832 tilskuere var vidne til netop det, da de to hold krydsede klinger i en intens affære torsdag eftermiddag, hvor Lyngby vandt 2-1. Havde det ikke været for Vendsyssel-keeper Nicolai Flø kunne den lille snitter været blevet til et ordentligt hug.

- Det er klart, når der lige har været et trænerskift, er der nogle ting, som ikke er helt afstemt. Det er noget pis, at de får de chancer, men vi skal samtidig se positivt på det, og vi har en god mulighed på søndag, sagde han efter kampen med henvisning til returopgøret.

- Vi laver nogle håbløse fejl i opspillet, hvor vi giver dem bolden på midten. Det giver dem vel fire-fem rigtig gode muligheder.

Ambivalent

Til trods for at det var gode muligheder, fik Flø handsker på det meste og kan betegnes som en dagens helt for det nordjyske mandskab. Hans evner formindskede nederlaget.

- Det er meget ambivalent. Havde det været en turneringskamp, var der nok ikke så mange, der var kommet over klappet mig på ryggen efter kampen.

- Man kan godt se, hvor meget det betyder for folk, at vi ikke taber større, siger Flø, der stadigvæk mener, at det er realistisk, at de kan sende de kongeblå hjem til Sjælland med et samlet nederlag.

Gytkjær blev både helt og skurk, da han scorede et mål og brændte et straffespark. Foto: Jens Dresling

Pillede et straffe

Langt de fleste fodboldspillere vil hamre deres knytnæver i jorden og skrige til himlen efter et nederlag, men har faktisk ikke været tilfældet i kølvandet på nederlaget, der nemt kunne været blevet større.

Sent i kampen franarrede Flø nemlig Frederik Gytkjær muligheden for at blive dobbelt målscorer, da han afklædte ham på et straffespark.

- Jeg tænker ikke, at vi kan være skuffede. Egentlig synes jeg, at vi i første halvleg har nogle gode muligheder for at få scoret, hvilket vi også burde have gjort.

Returkampen spilles søndag klokken 16.00 i Vendsyssel

'Der skal ske ting i Lyngby'

De defensive kvaler var ikke kun noget, som udebaneholdet led under. Også Lyngby vaklede store dele af kampen i de bagerste geledder.

- Vi spillede mod et hold, hvor det går hurtigt, og de er fysisk stærkere, end vi er vant til, sagde cheftræner hos de kongeblå, Christian Nielsen, efter kampen.

Det sejler defensivt i begge ender. Er jeres hold klar til at tage skridtet op til Superligaen?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, vi har forsvaret os godt gennem forårssæsonen og er komfortable med at forsvare i længere tid ad gangen.

- Men det klart, at det er et andet niveau. Der skal ske mange ting, hvis Lyngby skal rykke i Superligaen. Både med holdet og udvikling af klubben.

Christian er tilfreds med, hvad holdet leverede torsdag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skal score

Vendsyssel kan nøjes med en 1-0 sejr på hjemmebane for at sikre sig, at de ikke skal spille første division efter sommerferien. Et faktum, der ikke bekymrer Christian Nielsen.

- Vi har scoret i alle kampe, vi har været en del af det sidste halve år, så det tror jeg også, at vi gør en gang til.

- Vores kort på hånden er bedre, end da vi startede. Vi har tro på egne evner og har fundet ud af, hvad vi er er oppe imod.

