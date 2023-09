Den vildeste sommer nogensinde

Det har været rekordernes sommer, hvor Superligaen har været til salg på den helt store scene.

De udenlandske klubber har stået i kø for at handle.

Det har været det vildeste sommertransfervindue nogensinde, hvor spillerne er flået ned fra hylderne i Superligaen for gigantiske summer.

Ernest Nuamah blev solgt for historiens største beløb.

Det har været fuldstændig vanvittigt se, hvordan udenlandske klubber har stået i kø for at handle blandt de bedste danske klubber.

Superligaen har længe været den største liga i Skandinavien. Nu er det også ligaen, hvor udlandet stormer til, når der skal handles.

Og det er ikke kun FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og Brøndby, der har fået store summer i kassen.

AGF leger i sandhed med, lige som Viborg har fået mange millioner i kassen, OB har også vist store muskler, mens Silkeborg endnu engang har vist sublime evner til at købe billigt og sælge dyrt.

Den helt store forskel fra tidligere er netop, at klubber som AGF, Viborg, Silkeborg og OB virkelig har vist gode salgsegenskaber i sommerens løb.

De færreste havde troet, at Viborg kunne få 35 mio. kr. for Anton Gaaei? Og så var det også en rigtig Silkeborg-case, at man kunne sælge Lukas Engel for 22,5 mio. kr.

Ernest Nuamah skrev historie med sit skifte og det bliver et beløb, der bliver vanskeligt at slå i nærmeste fremtid.

Hakon Haraldssonblev solgt for 127 mio. kr., da Lille købte ham. Foto: Jens Dresling.

Men det var også imponerende, at FCK fik hele 127 mio. kr. for 20-årige Hakon Haraldsson.

Og så var det helt naturligt, at Gustav Isaksen røg til udlandet. Det mest imponerende var, at FC Midtjylland endte med at få mere end 100 mio. kr. for kantspilleren.

Thomas Kristensen kan blive historiens største AGF-transfer. Udinese har i første omgang betalt 37,5 mio. kr., men der kan falde yderligere 22,5 mio. kr. af, hvis der bliver opfyldt en række betingelser i forbindelse med Thomas Kristensens klubskifte.

Thomas Kristensen er røget til Udinese i en handel, der potentielt kan blive historiens største i AGF. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Regnestykket viser, at der mindst er solgt spillere for 860 mio. kr. i sommerens vindue.

Det er vel at mærke beløb, der er udregnet uden de bonusordninger, som altid er tilknyttet handlerne. Men de bonusordninger har klubberne ingen garanti for at modtage. I regnestykket indgår heller ikke lejeaftalerne, der i visse tilfælde kan være kostbare. Men her betales kun en lejepris til den klub, der ejer spilleren.

De ti største salg fra Superligaen denne sommer:

1. Ernest Nuamah Fra FCN til Lyon 187,5 mio. kr.

2. Hakon Harladsson Fra FCK til Lille 127 mio. kr.

3. Gustav Isaksen Fra FCM til Lazio 110 mio. kr.

4.. Mads Hermansen Fra Brøndby til Leicester 52 mio. kr.

5. Yann Bisseck Fra AGF til Inter 52 mio. kr.

6. Yankuba Minteh Fra OB til Newcastle (Feyenoord) 48 mio. kr.

7. Thomas Kristensen Fra AGF til Udinese 40 mio. kr.

8. Anton Gaaei Fra Viborg til Ajax 35 mio. kr.

9. Lukas Engel Fra Silkeborg til Middlesbrough 22,5 mio. kr.

10. Elias Achouri Fra Viborg til FCK 22,5 mio. kr.