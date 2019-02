Derby-ballade: Nu offentliggør politiet fotos af fodbold-bøller

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

4. november gik det aldeles voldeligt for sig, da fodboldfans fra Brøndby og FC København røg i totterne på hinanden efter en superligakamp på Brøndby Stadion.

Politiet lagde sig imellem, da urolighederne eskalerede og måtte bruge fire timer på at få dæmpet gemytterne. Adskillige politibetjente blev udsat for vold, og derfor blev der foretaget syv anholdelser den dag.

Desuden blev yderligere seks eftersøgt. Tre af dem er endnu ikke fundet, og det har fået politiet til at udsende billede og signalement af de pågældende.

- Vi har efterforsket siden urolighederne i november og de unge mænds billeder har været efterlyst internt i politiet uden held. Nu vælger vi derfor at offentliggøre billederne, i håbet om at offentligheden kan hjælpe med identificeringen, siger politikommissær Andreas Mollerup i en pressemeddelelse.

Han understreger, at der kan blive tale om at offentliggøre yderligere billedmateriale i sagen.

- I efterforskningen indgår flere billeder, som det kan blive nødvendigt at offentliggøre senere. Vi opfodrer dog de personer, som var tilstede i forbindelse med urolighederne, til at melde sig, så vi ikke behøver at offentliggøre deres billede.

- Efterforskningen i disse sager er tidskrævende, men som vi tidligere har meldt ud, så ændrer det ikke på, at vi kommer efter dem der stod bag urolighederne – alene på hvor lang tid det tager, siger politikommissær Andreas Mollerup.

Han forventer flere anholdelser i den kommende tid. Seneste anholdelse skete tirsdag, mens en 23-årig mand fortsat sidder varetægtsfængslet i sagen.

Mistænkte B

Mand, ca. 20-25 år, ca. 175 cm høj, sort hår, almindelig af bygning, iført sort jakke med hvidt logo på venstre overarm, sorte handsker, sorte bukser, sorte sko med hvid sål.



Mistænkte F

Mand, ca. 20-25 år, ca. 185 cm. høj, kommunefarvet hår og almindelig af bygning. Iført sort hue, sort jakke med hætte og hvid stribe på ærmerne og grøn hættetrøje under, grå træningsbukser og mørkegrå sneakers med lysegrå sål.



Mistænkte G

Mand ca. 40-45 år, ca. 180 cm. høj og almindelig af bygning. Han var iført en blå hue, sort jakke og gul trøje derunder, mørke bukser og sorte sneakers af mærket Nike.



Politimand indlagt efter fodboldballade: 70 betjente udsat for vold

Politiet banker i bordet efter Brøndby-FCK-ballade: Helt vanvittigt

FCK-fanklub viser maske-mænd frem: - Det er selvfølgelig problematisk