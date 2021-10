Derby-drama: Tåregas og anholdelse ved Brøndby Stadion

Københavns Vestegns Politi har allerede fået noget at se til forud for kampen mellem Brøndby og FC København.

Således måtte de tilstedeværende politibetjente have tåregassen frem.

'Jeg kan oplyse at en fangruppering forsøgte at nå frem til den anden fangruppering i området omkring Park Allé,' skriver Claus Buhr, der er kommunikationsansvarlig ved Vestegnens Politi, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Det stoppede politiet og i den forbindelse er der brugt tåregas. Nu er roen genoprettet og begge fanoptog er fremme ved Stadion i god ro orden,' fortsætter han.

En person er også blevet anholdt.

'Ifm episoden omkring Park Allé har vi en anholdt,' skriver Claus Buhr.

Han tilføjer, at den anholdte er sigtet for forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

Foto: Byrd/Frederik Lind

Ekstra Bladet følger uroen ved fodboldkampen løbende ...