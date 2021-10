Derby-kaos: 61 sager om vold mod politiet

Københavns Vestegns Politi har rejst 61 sager om vold mod politifolk, efter at der søndag var optøjer ved et lokalopgør mellem superligaklubberne Brøndby og FC København.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi mandag morgen til Ritzau.

To personer er blevet sigtet for vold mod politiet, men til nyhedsbureauet oplyser politiet, at der kan komme flere sigtelser.

Fem betjente kom på skadestuen, men alle er udskrevet. Ingen er kommet alvorligt til skade. Betjentene blev angrebet med kasteskyts.

En person er ligeledes sigtet for vold mod en kontrollør på Brøndby Station.

Sammenstød mellem fangrupperinger

Allerede inden kampstart måtte Københavns Vestegns Politi have tåregassen frem, og det fortsatte efter kampen blev fløjtet af.

Selvom politiet flere gange lagde sig mellem sammenstødene, stoppede det ikke fangrupperinger fra begge hold fra at fortsætte volden.

'Det var tydeligt for os, at der var en meget stor vilje til vold - og trods at vi var der massiv, så var der et større antal personer, der forsøgte at angribe folk fra den modsatte fangruppering,' sagde vicepolitiinspektør Søren Enemark fra Vestegnens Politi søndag aften efter kampen.

I alt fem personer er sigtet for lovovertrædelser i forbindelse med kampen.

Foruden voldssager er en person sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden, mens en er sigtet for overtrædelse af maskeringsforbuddet.

Opdateres ...

