Derby-skæbne afgjort: Afviser FCK-ønske

FCK ønskede tidligere tirsdag, at søndagens derby-brag mod Brøndby skulle udsættes.

Divisionsforeningen har dog valgt at holde fast i, at kampen skal spilles. Det skriver FCK på deres hjemmeside.

- Det er vi rigtig ærgerlige over på vegne af vores 12.500 fans, der har købt billet, siger FCK-direktør Lars Bo Jeppesen.

- Vi mener fortsat også, at det ville have været meget sikrere at afvikle kampen under de kontrollerede rammer og sikkerhedsprotokoller, som vi tidligere har demonstreret.

- Men Divisionsforeningen valgte at fastholde afviklingen på søndag i stedet for at vælge de løsningsalternativer, som vi havde fremlagt, hvilket vi tager til efterretning, siger han.

Brøndby-spillerne kommer ikke til at mærke presset fra flere tusinde FCK-fans søndag i Parken. Foto: Lars Poulsen

Ønsket om at flytte kampen kom, da regeringen og sundhedsmyndighederne besluttede, at der kun må være 500 mennesker på stadion til Superligakampe i hovedstadsområdet i de kommende uger grundet stigningen i coronasmittede i Storkøbenhavn.

De 500 mennesker på stadion er inklusiv spillere, trænerstab, dommere, medier, sikkerhedsfolk og andet personale.

Med protokollerne for afvikling af kampe i Superligaen kunne FCK ellers have haft plads til 12.500 fans til søndagens kamp klokken 14.

FCK valgte efter regeringens udmelding at annullere alle billetter til søndagens kamp og ser nu i stedet på muligheden for at tilbyde pladser til et meget begrænset antal tilskuere.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Divisionsforeningen. Brøndby har ingen kommentarer til fastholdelsen af, at kampen bliver spiller søndag, oplyser de til Ekstra Bladet.

