Derfor røg han ud: - Din fucking homo

Lyngby-angriber André Riel blev søndag den første spiller i Superligaen til at modtage en udvisning for homofobisk sprogbrug. Her er, hvad han sagde

- Rejs dig op, din fucking homo.

Det var det tilråb, der søndag kostede André Riel et rødt kort i tillægstiden af 2-2-kampen mellem Lyngby Boldklub og SønderjyskE.

- Hørte du det? lød det fra SønderjyskE's chokerede Stefan Gartenmann til kampdommer Jakob Kehlet efter et sammenstød med holdkammeraten Lawrence Thomas og Lyngbys Emil Nielsen.

Det gjorde Jakob Kehlet, der uden et sekunds tøven hev den røde billet op af lommen.

- Det er godt nok lang tid siden, jeg har hørt et så voldsomt sprog på banen, fortalte Kehlet, der som international FIFA-dommer og med mere end 200 dømte kampe i landets bedste række i bagagen ellers har lagt ører til lidt af hvert, efterfølgende til Politiken.

Angriberen erkender nu i en redegørelse om forløbet til DBU, at han kaldte Gartenmann for en 'fucking homo'.

- Det er noget, jeg kommer til at sige i kampens hede, da jeg er frustreret over et frispark, som, jeg synes er forkert dømt.

- Men det er absolut ikke nogen undskyldning, og derfor er det vigtigt for mig at erkende og undskylde mit udråb, lyder det fra André Riel på klubbens hjemmeside.

SønderjyskE's Stefan Gartenmann ser til, mens Kehlet finder kortet frem. Foto: Lars Poulsen

Også Lyngby Boldklub beklager episoden og tager skarp afstand André Riels udtalelser.

- I Lyngby tager vi kraftigt afstand fra homofobi og homofobiske udtalelser, uanset hvornår eller under hvilke omstændigheder de fremkommer, lyder det fra adm. direktør Andreas Byder.

- Det er noget, der ligger meget langt fra vores værdisæt, for vi er en klub, der rummer alle uanset race, køn, seksualitet, eller hvad der ellers måtte betyde noget for den enkelte, uddyber direktøren og tilføjer, at sagen vil blive håndteret internt.

- Vi har i Lyngby et adfærdskodeks og et værdisæt, som Riel har forbrudt sig mod med sit udråb. Det håndterer vi internt, som vi gør med alle personalesager.

Episoden skal nu vurderes af Fodboldens Disciplinærinstans, hvorfor Lyngby Boldklub afventer den endelige karantænedom for angriberens tilråb.

Kan udløse længere karantæne

Et direkte rødt kort koster normalt 36 strafpoint, hvilket betyder minimum to spilledages karantæne.

André Riel kan dog med al sandsynlighed se frem til adskillige flere dage i skyggen.

DBU kan nemlig ved at gøre brug af 'paragraf 4' i deres disciplinære bestemmelser idømme en spiller en tillægsstraf ved tilfælde af eksempelvis homofobisk sprogbrug.

Der blev i foråret 2019 sat stort fokus på homofobi i dansk fodbold efter episoder, hvor først OB's og siden Brøndbys fans sang homofobiske smædesange rettet mod FC Københavns Viktor Fischer. Det kostede de to klubber bøder på 25.000 kroner.

Tidligere i år slog Fodboldens Disciplinærinstans også ned på FC Midtjyllands tilskuere. De endte med at betale 40.000 for tilskuernes ukvemsord.

- Fodbold er for alle. Homofobi hører ingen steder hjemme - hverken på eller uden for banen. Vi vil ikke have det, og vi vil gøre, hvad vi kan for at komme problemet til livs, lød det dengang fra DBU's formand, Jesper Møller.

