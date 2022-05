Derfor sparkede målmand straffe

AaB-målmand Jacob Rinne fik en særlig rolle, da AaB søndag tabte playoffkampen om europæisk deltagelse til Viborg, som dermed skal spille kvalifikation til Conference League.

Som allerførste mand sparkede målmanden nemlig straffesparkskonkurrencen i gang. Svenskeren sparkede dog over mål og var således én ud af de tre AaB-spillere, der brændte på straffespark og hjalp Viborg til sejren.

Beslutningen om at sende målmanden ind på straffesparkspletten forsvarer cheftræner Lars Friis med Jacob Rinnes rutine og mentalitet.

- Jacob har øvet sig og gjort det fint. Han har mentaliteten. Han er rutineret og har stået i situationer som dem her før, og han har sparket dem ind de sidste to dage. Han stod øverst på listen, selv om vi havde rigtig mange klar.

- Vi valgte sammen med Jacob, at han skulle sparke først, fordi han var klar. Han skal ikke klandres for noget. Jeg er stolt af, at han trådte frem og var klar til at gøre det, siger Lars Friis.

AaB-keeperen gennem fem år tog med kampen og det brændte straffespark afsked med Aalborg. Med nederlaget rundede udlændingen med flest AaB-kampe nogensinde således sin tid i Nordjylland af med en skuffelse.

- Det er vemodigt, og det er en mærkelig følelse at stå med et nederlag i så vigtig en kamp. Jeg elsker AaB's fans, og de har altid bakket mig op, når jeg har lavet fejl. Jeg har alt at takke dem for, siger Jacob Rinne.

Svenskeren forlader klubben efter kontraktudløb, og det ser ud til, at fremtiden snart er på plads.

- Hvis du følger med på de sociale medier, så skal du nok finde ud af, hvad der kommer til at ske. Bare følg med, siger han.

Jacob Rinne kom til AaB i sommeren 2017 og har fast stået som førstemålmand gennem sine fem år i klubben.