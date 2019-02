Derfor undgår Superliga-bisse karantæne

Jakob Ankersen skulle lige bruge nogle sekunder på at få luft og smerten væk, men så var han også klar til at spille igen.

Det gør ondt at være i infight med den store forsvarsspiller Rodolph Austin fra Esbjerg fB, og det fik Jakob Ankersen at føle i fredags, hvor han sammen med AGF vandt 2-0 over Esbjerg.

Midtbanespilleren havde først en mindre batalje med Rodolph Austin, inden han få minutter senere altså fik en arm i hovedet af jamaicaneren.

Den arm har været genstand for vurdering fra Fodboldens Disciplinærinstans, fordi den af videoobservatøren var blevet udvalgt og sendt til instansen. Instansen har dog vurderet, at den ikke skal medføre en sanktion.

Forklaringen er ganske enkelt, at man har indhentet kommentarer fra parterne - også fra dommer Michael Tykgaard. Og det er sidstnævnte, der her er nøglen.

Tykgaard fløjtede ikke noget i situationen, men har efter at have set den på video vurderet den til at være til et gult kort.

Fodboldens Disciplinærinstans giver dog ikke karantæne for hændelser, der skulle have udløst et gult kort, og derfor er sagen altså lukket uden yderligere, da man vurderer Tykgaards vurdering til at være endelig. Også selv om Austin faktisk havde et gult kort i forvejen og ville have fået rødt, havde dommer Michael Tykgaard vurderet situationen i kampen, som han gjorde efterfølgende på tv.

Rodolph Austin er dermed klar til søndagens opgør mod Brøndby.

