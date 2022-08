Desperationens derby: - FCK og Brøndby ryster på hænderne

FC København og Brøndby har vist tydelige tegn på desperation i den seneste uge, og resultatet af derbyet kan få betydning for, hvem af de to sportsdirektører, der først mister det kølige overblik, mener Ekstra Bladets sportschef

HVEM ER MEST desperat - Peter Christiansen i FC København eller Carsten V. Jensen i Brøndby?

Det endelige svar falder muligvis, når vi kender resultatet af endnu et københavner-derby, og der igen skal tænkes i konsekvenser hos de to vakkelvorne klubber. For hvad bliver så næste træk for at undgå yderligere nedsmeltning?

I den seneste uge har vi set indikationer på, at begge fodboldbosser vakler mellem at holde fast i den valgte strategi eller gå transfer-bersærk i jagten på et quickfix.

DE TO SPORTSLIGE chefer har vist tydelige tegn på desperation.

Brøndby har længe prædiket mådehold og talt om økonomisk balance, mens de har hentet spillere i videresalgsalderen fra de næsthøjeste hylder i Danmark, Sverige og Norge uden den store succes.

SUCCESEN ER KOMMET fra egne rækker i Brøndby, men med et millionbud sendt af sted for at få den 31-årige angriber Sebastian Andersson ser koldblodigheden ud til så småt at fordufte. Også selvom den transfer siden gik i vasken.

Et Brøndby-bud på over 20 millioner kroner for Silkeborgs Nicolai Vallys, som B.T. beskrev, giver også et andet billede af Carsten V. Jensen, end vi normalt ser.

DET BLIVER overhovedet ikke bedre af, hvis det viser sig sandt, at Vallys ikke selv vil til Brøndby. Sådan noget har de professionelle ledere normalt afklaret inden et bud.

Carsten V. Jensen ligner en mand, der ryster på hænderne.

Carsten V. Jensen er på overarbejde i dette transfervindue. Foto: Tariq Mikkel Khan

DET SAMME GØR hans kollega i FC København, som i øvrigt også har budt på selvsamme Vallys - for siden at hente Daramy til den allerede stærkt besatte position på kanten. Sportsdirektør Peter Christiansen og cheftræner Jess Thorup har nemlig været i Tivoli til frokost med Genk-angriberen Cyriel Dessers for at fremlægge deres FC København-planer.

Det kunne de nok have overstået over en kop kaffe, for der burde bare stå, at københavnerne desperat mangler en angriber - skrevet med versaler.

Alligevel er det nu Mohamed Daramy, som vender hjem til FCK på en sæsonlang lejeaftale, der igen-igen peger i en helt anden retning end den udlagte strategi.

MOHAMED DARAMY spiller en position, hvor FC København både har ekstremt løntunge Viktor Claesson samt det egenproducerede talent William Bøving - foruden fejlskud som Luther Singh og Paul Mukairu.

Ja, og så er der ikke meget perspektiv i at hente en lejesvend, der muligvis kan stå i vejen for et af klubbens egne talenter - medmindre Daramy kan sende FC København i Champions League.

Imens kan Jess Thorup stadig spejde efter bare en enkelt reel angriber, som han kunne have lyst til at bruge.

DER ER MED andre ord nok at se til hos begge klubber, der kæmper for at finde hæderligt Superliga-niveau, og hvor fansene i forvejen er på krigsstien for at se forbedring- og også gerne forandring. De lever sikkert fint med, hvis konsekvensen af dagens derby bliver storindkøb.

I vores butik vil vi til gengæld sætte spørgsmålstegn ved, om Peter Christiansen og Carsten V. Jensen nu også følger den strategi, som de prædiker. Jeg tror, vi bliver meget klogere, når vi kender resultatet af dagens derby.

Det er måske ikke det mest afgørende af slagsen, når det kommer til tabellen. Men jeg er helt sikker på, at det kan blive det i forhold til fremtiden i de to klubber.