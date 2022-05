Regnen silede ned, og Silkeborg var på vej mod et tungt og sjældent nederlag, da de onsdag gæstede FCK.

Men så skete der noget.

Søren Tengstedt, der erstattede den ellers brandvarme Sebastian Jørgensen efter pausen, bankede håb ind i mandskabet.

Et langskud, der ikke kunne sidde meget bedre. Kamil Grabara i københavnernes bur dinglede og nåede dårligt nok at se sig tilbage, før det var for sent.

- Det er det bedste mål, jeg har scoret i Superligaen. Det føltes fantastisk, og jeg røg faktisk lidt ud af balance, så jeg så den slet ikke, før den sad helt oppe i krogen, fortalte en grinende Tengstedt efter opgøret.

74 minutter var gået. Den 21-årige angribers scoring ændrede kampbilledet en hel del. FCK var presset i bund, da tiden var ved at rinde ud, og Jess Thorups tropper skulle prise sig lykkelig for, at Ísak Johannesson havde sørget for to mål i den anden ende.

- Det viser bare, hvad et mål kan gøre for et fodboldhold, sagde Tengstedt og tilføjede, at Silkeborg ikke helt kan ignorere stillingen, nu hvor det virkelig spidser til.

- Vi har det udgangspunkt, at vi tager en kamp ad gangen, og jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at vi slet ikke kigger i tabellen.

Kent Nielsen under kampen. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Silkeborg har to finaler tilbage og kunne i princippet have snuppet bronzemedaljerne endegyldigt onsdag, fordi AaB satte point over styr mod Randers tidligere på aftenen.

Af den grund erkender Kent Nielsen da også, at timingen for en skidt kamp ikke var den bedste.

- Vi smed alt for mange bolde, så vi fik aldrig ro på. FCK var dygtige til at gøre det svært for os og generelt stærkere end os på alle parametre.

- Det ærgrer mig, at en af vores absolut dårligste kampe skulle komme i dag (onsdag, red.), men jeg er glad for, at vi stadig selv kan afgøre det.

- De bronzemedaljer vil betyde meget for os, så det fylder faktisk en hel del. Vi ved godt, at det vil være en gigantisk præstation, sagde cheftræneren.

